달서구 청년부부 결혼축하금 올해가 마지막...내달 15일까지 신청

▲대구 달서구 청년부부 결혼축하금 지원 신청 안내문ⓒ대구 달서구

대구 달서구가 청년들의 결혼 초기 경제적 부담을 덜어주기 위해 추진해 온 '청년부부 결혼축하금 지원 사업'이 올해 마무리된다. 지원 대상에 해당하는 청년부부는 다음달 15일까지 신청해야 혜택을 받을 수 있어 대상자들의 관심이 요구된다.

달서구(구청장 김용판)는 올해 사업 종료를 앞두고 청년부부 결혼축하금 지원 신청을 다음달 15일까지 받는다고 11일 밝혔다.

이 사업은 결혼 초기 청년부부의 경제적 부담을 완화하고 지역 내 결혼친화 분위기 조성을 위해 마련됐으며, 지원 요건을 충족하는 달서구 거주 청년부부에게 온누리상품권 30만 원을 지급하는 방식이다.

지원 대상은 혼인신고일 기준 부부 모두 만 19세 이상 39세 이하인 청년부부로서, 부부 중 한 명 이상이 초혼이어야 하며, 한 명 이상은 내국인이어야 한다.

또한 혼인신고 이후 부부 모두 달서구에서 6개월 이상 계속 거주해야 하고, 지원금 지급일까지 달서구에 주민등록을 유지해야 한다.

신청은 혼인신고일로부터 12개월 이내에 가능하며, 관할 동 행정복지센터 또는 달서구청 가족정책과를 방문해 접수하면 된다.

특히 올해 최종 신청 기한은 12월 15일로 정해져 있으며, 예산이 소진되면 그보다 일찍 마감될 수 있다. 지원 조건을 충족하더라도 신청 시기를 놓치면 혜택을 받기 어려운 만큼 대상 청년부부의 사전 확인이 필요하다.

이번 사업에서 주목할 부분은 올해를 끝으로 결혼축하금 지원이 마무리된다는 점이다. 청년층의 결혼과 출산을 둘러싼 경제적 부담이 사회적 과제로 이어지는 상황에서 지방자치단체의 결혼 지원정책이 어떤 방식으로 지속될지가 관심사다.

달서구는 어려운 재정 여건 속에서도 올해까지 결혼축하금 지원을 이어왔다고 설명했다. 앞으로도 그동안 추진해 온 결혼친화 정책을 바탕으로 청년들의 만남과 결혼을 지원하는 다양한 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.

다만 결혼축하금 지급이라는 직접적인 경제적 지원이 종료되는 만큼 향후에는 청년들이 실제로 체감할 수 있는 결혼 지원 프로그램과 주거·생활 부담 완화 정책 등을 어떻게 연계할지가 과제로 남는다.

결혼을 준비하는 청년들에게 30만 원의 축하금은 결혼 초기 생활비 부담을 덜어주는 실질적인 지원이 될 수 있다. 달서구의 이번 사업이 마무리되는 만큼 지원 대상 여부를 확인하고 신청 기한을 놓치지 않는 것이 중요하다.