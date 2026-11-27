27일 더불어민주당 정년연장특별위원회(위원장 소병훈) 소위원회 회의에서 65세 정년연장에 대한 노사 간의 합의가 또 불발됐다. 특위는 내주 중 전체회의를 열고 최종 입장을 정한다는 계획이다.

민주당 정년연장특위 간사인 김주영 의원은 이날 오전 국회에서 열린 특위 소위원회 회의를 마친 후 기자들과 만나 "노사가 합의된 내용이 아직 없다"며 "12월 2일 다시 특위 전체회의를 개최하기로 했다"고 회의 결과를 전했다.

김 의원은 "오늘 소위를 열어서 저희들(민주당)이 준비했던 안을 전달했지만 여전히 양쪽 입장이 좁혀지지가 않았다"고 설명했다. 그는 노사에 전달한 안에 대해선 "양쪽 의견을 100% 반영하진 못했지만 이미 제시했던 4가지 안의 중간 정도의 안"이라고 했다.

김 의원은 노사 간 의견이 첨예한 가운데 내달 2일 회의에서 합의가 가능하냐는 질문에도 "지금 상황으로는 합의는 난망하지 않을까 한다"고 답하며 "특위에서 (결론을) 준비할 것", "상당 부분 의견을 수렴한 내용들로 준비하고 있다"고 했다.

노사 간 합의가 마무리되지 못하더라도 민주당안으로 정년연장 관련 입법을 진행한다는 취지다. 김 의원은 "그날 회의를 끝내면 저희들이 독안으로 성안을 해서 마무리해야 된다"며 "법안의 연내 발의는 할 수밖에 없을 거라 생각한다"고 설명했다.

이날 회의엔 한국·민주 양대노총과 한국경영자총협회(경총)·중소기업중앙회 등 경영계가 함께 참여해 민주당이 제시한 중재안 초안을 놓고 비공개 논의를 진행했다. 지난 1월 이후 약 10개월 만에 재개된 공식 노사 협의다.

앞서 민주당은 '2029년 법정 정년을 61세로 높이고, 이후 2년마다 1세씩 연장해 2037년 65세에 도달하도록 하는' 단계적 정년연장 법안을 중재안 초안으로 준비한 것으로 알려졌다.

해당 초안이 현실화될 경우 기존 만 60세 정년은 1968년생까지 적용되고, 1969년생부터는 61세까지 근무가 가능해진다. 또한 재직 중 상향되는 정년이 연속 적용될 경우엔 1973년생부터 온전히 65세 정년을 적용받는다.

다만 해당 안에 대한 노사 간 합의가 이날 무산된 만큼 내주 회의에서의 논의 향방에 관심이 모인다. 특히 노사 간 대립이 이날도 첨예하게 이어진 만큼 입법의 키는 민주당의 결정에 달리게 될 것으로 전망된다.

이날 비공개 회의에 앞서 진행된 노사 모두발언에선 이동근 경총 상임부회장이 "노동계의 장외 요구에 무게가 실리면서 '연내 입법'으로 방향을 잡고 자리가 마련됐다"며 "경영계는 깊은 우려와 유감의 뜻을 표하지 않을 수 없다"고 불만을 토로했다.

이 부회장은 "청년 일자리 대책이 없음에도 정년연장만 강행하는 건 미래세대에 너무 가혹한 일", "법정 정년연장은 노동시장의 이중구조를 더 심화시킬 뿐"이라는 등 반대 의견을 피력했다. 기업에 가해지는 '비용부담'으로 일자리 시장이 오히려 위축될 수 있다는 주장이다.

오기홍 중기중앙회 상근부회장도 "임금체계 개편 없는 일률적 정년연장은 기업의 신규채용과 인력운용을 더 위축시킬 우려가 있다"며 "좋은 취지라도 그것을 기업이 감당할 수 없다면 현장에서 지속될 수 없다"고 주장했다.

반면 한성규 민주노총 상임부위원장은 "정년연장을 하면 기업에 부담이 있는 건 사실"이라면서도 "하지만 (경영계는) 기업이 그 동안 정부로부터 받은 많은 정부지원과 세금감면에 대해선 침묵하고 있다"고 지적했다.

한 부위원장은 "내년도 기업에 대한 국세 감면액이 사상 처음으로 100조 원을 넘는다", "법인세 감면액만 32조 8000억 원으로 전년 대비 77.3%가 증가한다"며 "기업은 정부로부터 국민의 세금을 통해 이렇게 많은 비용을 감면받는데, 정년연장이라는 작은 비용을 기업의 가장 큰 비용부담이라고 말하는 데 대해선 동의할 수 없다"고 했다.