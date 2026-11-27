기술발전사회에서 폭력은 '비가시성'이라는 특징을 띤다. 노골적이어서 잔인함을 사람들에게 각인시키는 폭력과 달리 '기술의 계획된' '뛰어난' 폭력은 폭력성을 인지하기 어렵다. 초소형카메라를 이용한 불법촬영이 그랬고. 인공지능기술을 활용한 딥페이크성폭력이 그러했다. 가부장 사회에서 기술 발전은 젠더폭력을 숨기기 쉽게 만든다.

나도 얼마 전 그런 비가시성의 폭력에 대한 불안을 겪은 바 있다. 아랫집 누수로 남성기술자 4명이 집에 왔고, 검사가 길어져서 집을 나와야만 했다. 불법 촬영이 넘치는 시대에 혼자 사는 집에 그들만을 두고 나오는 것은 불안한 일이다. 한 남성기술자가 나의 요구에 대해 답이 아니라 고함을 치며 자리를 박차고 나가서 더 그랬다. 게다가 수리를 마치고 기술자가 확인을 덜 했다고 다시 화장실에 들어가겠다는 주인집의 전화를 받아 혹여 불법촬영이라는 해코지로 응답하는 것은 아닐까 하는 생각마저 들었다.

방송에서 나온 초소형카메라를 본 후라 더 불안했다. 500ml 물병에도, 물티슈에도, 수정테이프, 단추, 볼펜, 시계추, 이어폰, 안경 등에도 1mm도 안 되는 카메라가 달려 있었다. 나의 불안에는 이유가 있다.

그런데 이것은 기술 발전 때문에 벌어진 일이 아니다. 누군가의 목소리는 듣고 누군가의 목소리는 듣지 않는 정치 때문이다. 어떤 가치는 우선에 두고, 누구의 이익은 중시하는 편파적이고 불평등한 국가권력의 작동 때문이다. 왜 여성의 경험과 삶은 국가 정책에 반영되지 않는가를 우리는 묻지 않을 수 없다.

이를 대표적으로 보여주는 일이 있다. 세무사시험 수석합격자의 인공지능(AI) 부정행위 자수 사건을 시작으로 대학수학능력시험(이하 수능) 등에 대한 AI 커닝 가능성이 높아지자 정부가 신속하게 대책을 낸 것이다. 수능 당일 전국의 모든 휴대전화에 위급재난문자를 울려 스마트폰을 들고 시험장에 온 사람을 색출하고, 안경을 검사하고 단추에 스티커를 붙이며 시험이 치러졌다.

반면 불법촬영으로 자신의 몸과 사생활이 성적 대상화되고 유포되고 침묵 속에 죽어간 여성의 생명은 정치의 대상도, 정부 정책 대상도 아니라는 듯 폐기됐다. 여성들은 이미 오래전부터 불법촬영의 피해를 보면서 초소형카메라를 규제해달라고 했다. 2021년 불법촬영에 사용되는 초소형카메라의 판매를 금지해달라고 23만 명이나 청와대에 국민청원 했지만, 정부는 '산업 위축'이라는 말로 거부했다. 2015년부터 국회에 발의된 변형·위장형 카메라 관리 법안(7건) 모두 임기 만료로 폐기됐다. 기술 발전 이전에도 남성 중심의 사회는 여성을 지웠다. 이제 그 이유를 성인지의 부재가 아니라 기술의 문제로 떠넘기기 쉬워졌을 뿐이다.

수능과 공무원시험의 AI 부정으로 다시 소환된 불법촬영 젠더폭력의 문제를 이제라도 정부와 국회는 국가권력의 작동방식과 기준에 대해 사유해야 한다. 지금 벌어지는 AI시험 부정이 불러 온 파장은 충분히 예견 가능한 것이었으며 제어될 수 있었다. 그때 여성들의 말을 들었더라면 우리는 지금처럼 혼란을 겪지는 않았을 것이다.

지배적 젠더가 여성 등 소수자를 대상화하고 비인간화시켜 착취하는 것이 젠더폭력이기 때문이다. 사회가 유지되기 위해 기본적으로 지켜져야 할 최소한의 평등과 존엄의 감각을 없앤다. 심지어 상업화된 불법촬영은 수익까지 보장한다. 젠더폭력에 무감한 기술은 돈과 권력으로 세상을 통제 수 있다는 폭력의 자유 사상에 친화적이다. AI 시험부정은 평등을 향하지 않고 권력을 향한 수직 욕망의 결과이기 때문이다. 젠더폭력 방치에서 드러났듯이, 국가는 선별적으로 폭력을 관리하기 때문이다.

▲인공지능(AI) 커닝이 사회적 문제로 떠오른 가운데 16일 한국도로교통공단 대구 운전면허시험장 학과시험장에서 시험관 등 관계자가 AI 안경에 대한 전파탐지기 시연을 하고 있다. 한국도로교통공단은 지난 9일부터 운전면허시험장에 AI 커닝 방지 목적으로 전파탐지기를 도입했다. ⓒ연합뉴스

더 이상 산업보호라는 구호를 내걸지 마라!

AI기술은 성차별의 불평등한 국가권력만이 아니라 능력주의의 불평등도 드러냈다. AI커닝이 한국에서 심각한 사안이 된 것은 시험능력주의 사회이기 때문이다. 시험능력주의가 지배계급의 질서를 만들고 유지하는 주요한 수단인 한국 사회에서 시험능력주의를 흔들었다. 그러나 안경을 검사하고 앞치마로 가린다고 될 일인가.

답이 없는 것이 아니다. 사용을 제한하는 것이 아니라 생산을 규제하면 된다. 시민이 아니라 기업주를 제재하면 된다. 언제나 외치는 '산업! 산업!'은 그만해야 한다. 산업지상주의가 우리의 삶을 망쳤다는 것을 부정해서는 안 된다. 불법행위에 쓰이는 초소형카메라를 제조·수입·판매·대여하거나 구매 대행하는 사업자는 정부에 등록하고 취급 이력을 제출하도록 하면 될 일이다. 이미 위장카메라와 같은 촬영장비의 생산과 판매를 금지한 독일도 있다.

지금이야말로 기존의 규범과 제도를 정비할 때

정부가 초소형카메라를 규제하지 않은 것은 결국 성평등이라는 가치가 없어서다. 여성 시민의 삶보다 기업의 이윤만을 정부가 보호해야 할 것으로 삼았기 때문이다. 기존의 기준과 제도가 흔들리고 있는 이때야말로 규범과 제도를 재정비할 때이다.

기술의 발달과 산업의 혁신이 우리의 삶을 더 안락하게 할 것이라는 환상을 더는 붙들어서는 안 된다. 불법촬영이 개인의 삶을 파괴하고 AI시험 부정이 서로를 불신하게 한 것을 이미 보았다.

그런데도 우리 사회는 여전히 이 환상을 놓으려 하지 않는다. 시험에 AI를 사용하게 하고 그 능력을 확인하게 하면 된다는 식의 일부 논리를 내세우는 집단이 있다. 시험능력주의가 낳은 차별 세상을 유지하고픈 욕망일 뿐이다. 특히 수능처럼 한국의 학력과 학벌로 줄 세우는 시험제도는 자격 검증을 넘어선 제도화된 계급재생산 제도다. 2025년 한국은행이 발표한 '입시경쟁 과열로 인한 사회문제와 대응방안' 보고서에 따르면, 소득수준이 높은 소득 5분위(상위 20%) 가구의 상위권대 진학률이 소득 1분위(하위 20%)보다 5.4배 높았다. 상위권대 진학률 차이를 가져오는 요인의 75%는 부모의 경제적 효과라고 발표했다. 한국 수능이 공정하다는 것은 환상이다.

좋은 대학을 나오지 못하면 헌법이 보장하는 최저임금도 받지 못하는 현실에서 사람들은 나쁜 고용제도와 나쁜 기업주와 나쁜 시험제도를 탓하는 것이 아니라 시험성적이 좋지 않은 자신을 탓하게 된다. 사회구조와 고용체제, 법제도의 불평등을 은폐한다. 대한민국의 2026년 국세 수입은 478조 6천억 원이고, 한국은행은 내년 경제성장률 4.1%로 예상할 정도지만 소비가 위축될 정도로 개인의 삶은 피폐하다. 돈이 없어서가 아니라 분배가 안 되어다. 그런데도 산업보호만을 외쳐야 되겠는가.

방안이 없는 것은 아니다. 줄세우기식 대입제도를 바꾸고, 모든 노동자에게 근로기준법, 최저임금법 등을 적용하도록 하면 될 일이다. 성차별과 성폭력을 막기 위한 법을 만들면 된다. 기업을 보호하는 것이 아니라 시민들의 삶을 보호하면 된다. 비동의 여부로 강간죄를 개정하라는 시민들의 목소리에 응답하면 될 일이다. AI 커닝이 드러낸 기존 질서의 불평등과 폭력을 이번엔 바꾸어야 하지 않겠는가.