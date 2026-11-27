더불어민주당 중진 의원들이 당내 갈등을 봉합하기 위해 중재에 나섰으나 친청(親정청래)계의 반발이 이어지고 있다.

당 윤리심판원이 최민희 최고위원에 대한 징계 결정을 앞둔 27일, 친청계 최고위원들은 재차 김민석 대표의 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합' 의혹 제기에 대한 책임론을 들고나왔다.

이날 오전 최고위원회 공개회의에서는 "몇 마디 사과로 퉁치고 넘어갈 수 있는 문제인가", "2차 가해 하는 가해자 논리"라는 등 날 선 발언이 이어졌다. 친청계 당원들은 김 대표의 사퇴를 촉구하는 장외 집회까지 예고했다.

징계 당사자인 최민희 최고위원은 이날 공개회의에서 당내 중진들의 중재 노력에 대해 "충정으로 그러시는 거 이해하고 감사하게 생각한다"면서도 "반분신 3자 비밀연합의 직격탄을 맞은 정청래 전 후보, 그리고 정청래 전 후보를 지지했다는 이유로 상처받았던 지지자들의 상처는 더 크리라고 생각한다"고 했다.

최 최고위원은 특히 "이번에 이러한 선거 전략을 덮어 넘어가 용인한다면 앞으로 민주당의 모든 경선마다 사실에 근거하지 못한 선거 전략으로 승패가 결정되고, 그것으로 경선 결과에 문제 제기가 계속될 것"이라고 주장했다. 김 대표의 신천지 의혹 제기를 전당대회 선거 전략으로 보고, 이를 용인해선 안 된다는 취지다.

그는 "다시는 근거 없는 의혹 제기와 마타도어(흑색선전)가 당내 선거 전략으로 활용되지 않도록 당 차원의 실효성 있는 재발 방지 대책을 마련하는 것"이 자신이 바라는 것이라며 "재발 방지 대책을 마련하면 저는 이 논란이 끝날 거라고 생각한다"고 덧붙였다.

민주당 중앙당 윤리심판원은 이날 최 최고위원에 대한 징계 심사·의결 절차를 진행하며, 오후 중 결과가 나올 전망이다. 박성준 수석대변인은 최고위원회 공개회의 직후 기자들과 만나 징계 여부에 대해 "오늘 결정될 것으로 보고 있다"고 전했다.

▲더불어민주당 최민희 최고위원이 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 김민석 대표. ⓒ연합뉴스

이런 가운데 친청계인 이성윤 최고위원은 "최민희 의원은 기억 착오를 인정하고 거듭 공개 사과했는데도 감찰 지시 사흘 만에 윤리심판원으로 이첩됐다"며 "거듭 되묻지만 공개 전당대회에서 반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합 의혹을 제기하고 끝내 증거가 없다고 인정한 당대표에 대해 윤리심판원에 제기한 청원은 언제 심의하는 것인가"라고 따졌다.

이 최고위원은 "민주당 윤리심판원 규정 14조 4호는 허위사실 유포로 당원을 모해하거나 당원 간의 단합을 저해하는 경우를 징계 사유로 정하고 있다"며 "(김 대표가) 이를 위반했음에도 몇 마디 사과로 퉁치고 넘어갈 수 있는 문제인가, 이것이 과연 정의인가"라고 했다.

한민수 최고위원은 정 전 대표에게 당내 화합을 주문하는 목소리에도 반발했다. 한 최고위원은 "어제 오후 최고위원 한 분이 방송에 나가 정청래 전 대표를 향해 '전 대표로서 품위를 지켜야 한다', '굉장히 심리적 여유가 없고 궁지에 몰렸다고 판단하는 건가', '당 화합 역할을 해줘야 된다'는 등의 사실상 조롱에 가까운 말씀을 했다"고 말했다. 전날 YTN 인터뷰에 나선 서미화 최고위원을 면전에서 겨냥한 것이다.

한 최고위원은 "잔인한 폭력을 행사한 후에 피해자에게 '이제부터 잘 지내보자'라고 말하는 것"이라며 "'2차 가해를 하는 가해자 논리와 도대체 뭐가 다릅니까"라며 비판 수위를 높였다.

중진들 통합 주문에도 鄭 "화해 빙자 몽둥이찜질"…당원들 金 사퇴 촉구 집회 예고

친청계 최고위원들의 이 같은 발언은 당내 중진들이 연일 갈등 봉합을 위해 중재에 나서는 가운데 나왔다. 앞서 민주당 원로인 박지원 의원을 비롯해 정성호 의원, 우원식 국회의장 등 중진 의원들은 공개적으로 김 대표와 정 전 대표에게 화합과 통합을 주문한 바 있다.

전날 저녁에는 정성호 의원 주선으로 4선 이상 중진 의원들의 만찬 회동이 열렸으나 정작 갈등의 당사자인 김 대표와 정 전 대표는 모두 불참했다. 정 전 대표는 오히려 이날 페이스북을 통해 당내 화해 요구를 "화해 빙자 몽둥이찜질"이라고 비난했다.

친청계의 반발은 당원들의 집단행동으로도 이어지고 있다. 친청계 당원 모임은 이날 당에 김 대표에 대한 징계 청원서를 제출했다. 친청 성향 당원과 유튜버들은 오는 28일 서울 여의도 국회의사당역 인근에서 김 대표의 사퇴를 촉구하는 집회도 열 예정이다.

한편 김 대표는 이날 최고위 공개발언에서 당내 갈등에 대해 일절 언급하지 않았다. 김 대표는 "더불어민주당은 모든 당력을 동원해서 서민과 중산층의 삶을 개선하는 민생정치에 올인하겠다"며 "정치의 최종 지향점이 민생, 민생, 민생이라는 것 명심하면서 당의 모든 역량을 집중하겠다"고 했다.

민주당 중앙당 윤리심판원이 이날 최 최고위원에 대한 징계 심사·의결 절차를 진행 당 규정에 따르면 징계 당사자는 통보일로부터 7일 이내에 재심을 신청할 수 있다. 윤리심판원은 재심 신청 접수일로부터 60일 이내에 심사·의결을 마치고 그 결과를 최고위원회에 보고해야 한다.

민주당 윤리심판원이 이날 최 최고위원에 대한 징계 심사·의결을 진행하는 가운데, 당 규정상 징계 당사자는 결정 통보일로부터 7일 이내에 재심을 신청할 수 있다. 윤리심판원은 재심 신청 접수일로부터 60일 이내에 심사·의결을 마치고 그 결과를 최고위원회에 보고해야 한다.