조희대 대법원장의 탄핵 국면에 개헌 이슈를 꺼내는 자체가 생뚱맞다. 하지만 바로 한 달 전까지도 개헌론이 재발화됐었다.

개헌은 국회 재적 3분의 2 이상의 찬성을 필요로 하기 때문에 국민의힘에서 10여명의 이탈이 있어야 한다. 그러나 5·18 민주화 운동과 부마항쟁 정신의 헌법전문 수록도 거부한 국민의힘이 개헌에 응할 확률은 거의 제로다. 설령 여야가 개헌 내용에 합의하더라도 역시 개헌은 무산될 것이다. 이는 지난 1987년 이래의 경험칙에서 나온 통찰이다.

그렇다면 여야가 개헌에 동의하고 개정 내용에도 합의한다는 전제가 성립해도 개헌안이 국회에서 의결될 확률이 거의 전무한 이유는 뭘까. 이는 정치공학에 포획된 구태한 여야의 정치행태에 기인한다.

여권이 개헌을 추진한다고 하지만 여당 지지율이 낮은 상태에서 개헌에 대한 추동력은 떨어질 수밖에 없다. 개헌에 대한 정치사회적 공감대는 이미 확립됐다고 하지만 국민적 합의에 준하는 당위성이 압도적으로 확인됐다고 하기도 어렵다.

국정농단과 불법계엄의 주체인 박근혜·윤석열이 파면될 당시에도 압도적 국민의 합의와 지지가 있지 않았다. 개헌 추동세력도 간헐적으로 개헌 담론을 제기하면서 이 역시 국면을 주도하기 위한 정치적 셈법이 작동하는 것이 아닌가 하는 합리적 의구심을 갖게 한다.

2018년 당시 문재인 대통령이 발의한 개헌안은 야당의 표결 불참으로 무위에 그쳤다. 현재 여야 관계는 더욱 악화되어 있다. 조희대 탄핵 정국에서 개헌은 언감생심이다. 게다가 여야 모두 당내 진영 내부의 갈등으로 개헌이라는 국가적 의제에 집중하기 어려운 구조다.

개헌이 성사되려면 왜 헌법을 바꿔야 하는지에 대한 문제의식부터 공유되어야 한다. 막연하게 1987년 민주화 헌법 이후 시대 변화에 헌법이 부응하지 않고, 역대 대통령의 레임덕 등을 막기 위한 개헌이라면 공감을 얻기 어렵다.

현재의 정치구조가 갈등을 조정해 나가고, 각 층위의 균열을 조절해서 사회적 합의를 만들어 나갈 수 있는 능력을 사실상 상실하고 있다는 근본적 문제의식에서 출발하여야 한다. 정치전반에 대한 불신이 개헌의 동력이 될 수 있지만 정교한 논리적 진단과 처방이 우선되어야 한다는 말이다.

이념적 지향에 따른 개정안에 대해 백가쟁명식 주장이 나올 수 있지만 한국정치가 작동되는 프레임을 바꿈으로써 정치가 복원될 수 있는 방안을 찾는 것에서 출발해야 한다. 이는 다름 아닌 권력구조의 변경과 연결될 수밖에 없다.

현행 5년 단임의 대통령제를 바꾸는 문제로만 현재의 정치 실종이 해결될 수 있다고 보는 것부터가 진단의 오류다. 대체로 드는 이유가 임기 말의 레임덕을 막기 위해 4년 중임제, 또는 연임제를 대안으로 들지만 논리적 정합성 자체가 현저히 떨어진다. 재선된 대통령은 레임덕이 없는가. 4년 중임제에 의해 재선된 트럼프 대통령은 국민의 지지를 받고 있는가. 중간선거에서 상·하원을 민주당에게 패배한 대통령은 그 자체로 레임덕이다.

중요한 것은 한국정치의 문제가 어디에서 기인하며 제도적 개선의 방향은 무엇인가에 대한 숙고에서 출발하여야 한다.

진영으로 나눠져 어떠한 결정도 내리지 못하고 증오와 혐오를 쏟아내는 결정 장애 정치, 저주와 적대를 뿜어내는 배제의 정치는 온전히 공천과 승자독식에서 출발하고 있다. 같은 진영 내에서도 공천 주도권을 차지하려는 사활적 권력투쟁의 목적은 오직 하나다. 공천권을 확보함으로써 자파의 정치적 욕심을 만족시키는 것 이상도 이하도 아니다.

정치를 움직이는 동학(動學)이 권력투쟁이지만 그래도 기본적 명분과 이상을 견지할 때 존재이유를 찾을 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위한 헌법 개정일 때 의미를 갖는다.

공직선거법과 공천 제도의 혁신, 국회의원의 기득권과 특권을 내려놓는 내용이 포함되지 않을 때 개헌은 의미가 없다. 게다가 대통령제로 인한 승자독식 구조의 불합리를 목도하면서도 오로지 권력구조 변경에 4년 대통령제 중임제를 상수로 인식하는 기본 태도도 이해하기 어렵다.

권력분산과 승자독식의 문제, 공천의 불합리를 혁파하지 않고 정치가 민생과는 유리된 채 권력을 지향하는 자들의 안위를 위한 정치는 사라져야 한다. 개헌은 이러한 제도적 광정(匡正)의 출발일 뿐이다.