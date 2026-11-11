시흥형 RE100, 시민·기업·행정 함께하는 에너지 선순환 생태계 구축

경기 시흥시가 재생에너지 전환을 탄소 감축을 넘어 도시 경쟁력 강화와 지역경제 활성화의 기회로 활용하며 지속가능한 성장 모델 구축에 나서고 있다.

공공부지와 산업단지 유휴공간을 활용한 태양광 발전사업을 확대하고, 시민과 기업이 발전 수익을 공유하는 '시흥형 RE100'을 통해 환경과 경제, 시민 삶의 질을 함께 높인다는 구상이다.

▲스틸랜드 태양광 시설(총 1만2613kW 규모) ⓒ시흥시

11일 시흥시에 따르면 시흥형 RE100은 공공이 재생에너지 확대를 위한 기반을 마련하고 기업과 시민이 각자의 방식으로 참여해 혜택을 나누는 에너지 선순환 모델이다. 시는 2030년까지 공공건물 사용전력의 100%를 재생에너지로 전환하고, 생산된 에너지를 기업의 RE100 이행과 시민 편익 증진에 활용할 계획이다.

이를 위해 공공주도형, 기업참여형, 시민참여형 등 3가지 방식으로 사업을 추진하고 있다.

공공주도형 사업인 '기후안심그늘 프로젝트'는 경기도 특별조정교부금 11억6500만 원을 확보해 포동시민운동장 야외주차장, 시흥에코센터, 시흥모빌리티기술지원센터 등 3곳에 총 353kW 규모의 태양광 설비를 설치하는 사업이다. 주차장에는 태양광 발전시설과 그늘 공간을 조성하고, 공공시설의 RE100 실천과 환경·에너지교육에도 활용할 예정이다.

기업참여형 사업은 민간자본을 활용해 공영주차장에 태양광 발전시설을 설치하는 방식이다. 시는 공영주차장 13곳을 대상으로 사업자를 공모했으며, 지난 달 7일 우선협상대상자인 지투파워㈜와 업무협약을 체결했다. 사업에는 관내 기업 활용과 시민 이익 공유를 통한 지역사회 환원 방안도 포함됐다.

시민참여형 사업은 시민협동조합이 직접 발전소를 운영하는 모델이다. 희망공원 주차장에 조성된 시민햇빛발전소 11·12호기는 총 394kW 규모로, 올해 1월 상업운전을 시작했다. 시민은 조합과 펀드에 참여하고 시는 유휴부지 제공과 행정절차를 지원해 시민 주도의 재생에너지 생산을 뒷받침하고 있다.

산업단지의 재생에너지 전환도 속도를 내고 있다. 시흥스마트허브 등 대규모 제조업 단지가 자리한 시흥시는 첨단산업 육성과 기업 경쟁력 확보를 위해 산업단지 내 태양광 발전사업을 적극 지원하고 있다.

대표 사례는 스틸랜드 태양광 발전사업이다. 1068개 소상공인이 입주한 스틸랜드는 2024년 기업의 자발적인 참여로 사업을 시작했으며, 지난해 전체 입주기업 전자투표에서 86%의 찬성을 얻어 착공했다.

건물과 주차장 지붕을 활용해 총 1만2613kW 규모의 태양광 발전시설을 조성했으며, 연간 약 1600만kWh의 전력을 생산할 것으로 예상된다. 이에 따른 온실가스 감축량은 연간 약 7614톤으로 추산된다.

생산된 전력은 SK이노베이션을 통해 데이터센터와 바이오기업 등에 공급해 수익화하고, 발전 수익은 입주기업의 관리비 절감과 노후 설비 교체 등에 활용한다. 향후 20년간 예상되는 햇빛소득은 약 180억 원이다.

스틸랜드 사례는 재생에너지 생산으로 탄소중립에 기여하는 동시에 발전 수익을 입주기업과 공유하는 상생 모델로 주목받고 있다. 지난 3월 김성환 기후에너지환경부 장관이 현장을 방문해 사업 확산 방안을 논의했으며, 5월에는 14개국 16명의 주한외교단이 방문했다. 10월에는 한국에너지공단 전국 기업 RE100 실무자를 대상으로 우수사례 연수도 진행됐다.

재생에너지 사업은 시민들의 일상 공간으로도 확장되고 있다. 지난 3월 16일 시화방조제 자전거길에는 '경기 햇빛 자전거길' 1호 태양광 시설이 준공됐다. 정왕동 시화방조제 자전거길 초입 840m 구간에 총 761.6kW 규모로 조성됐다.

이 시설은 태양광 발전과 함께 자전거 이용객을 위한 그늘과 쉼터를 제공하는 디자인 태양광 모델이다. 쉼터와 운동기구, 자전거 공기주입기 등을 설치했으며 LED 경관조명과 CCTV를 구축해 야간에도 안전하게 이용할 수 있도록 했다.

특히 발전 수익을 시설 운영과 지역사회 환원에 활용한다는 점이 특징이다. 일부 수익은 미래세대를 위한 사업에 사용하고, 청소년 쉼터의 태양광 설치 지원과 발전량 모니터링 시스템 구축을 통해 에너지교육에도 활용할 계획이다.

시흥시는 시민과 기업의 재생에너지 사업 참여를 확대하기 위한 홍보와 지원도 강화하고 있다. 태양광 발전사업 추진 절차와 시흥형 RE100 대표사업을 담은 홍보물을 제작·배포하는 한편, 관련 전담조직을 운영하며 사업 추진 기반을 마련하고 있다.

이 같은 노력으로 시흥시 태양광 발전사업 누적 허가 건수는 2023년 말 308건에서 올해 10월 말 738건으로 증가했다. 발전용량도 같은 기간 44MW에서 129MW로 약 2.9배 확대됐다.

정책 성과도 인정받았다. 시는 지난 5일 열린 '제8회 대한민국 솔라리그'에서 재생에너지 정책 추진 분야 3년 연속 우수 지자체로 선정됐다. 공공과 시민, 기업이 함께 참여하는 에너지 전환 체계를 구축하고 RE100 전담조직을 운영한 점 등이 좋은 평가를 받았다.

시는 앞으로도 공공부지와 산업단지 유휴공간을 활용한 재생에너지 보급을 확대하고, 발전 수익이 시민과 기업에 돌아가는 구조를 강화할 방침이다.

시 관계자는 시민과 기업, 행정이 함께하는 에너지 전환을 통해 지역경제에 활력을 불어넣고 시민이 체감할 수 있는 탄소중립 정책을 지속적으로 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.