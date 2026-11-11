안산시, 유럽 7박 9일 순방 마무리…‘안산사이언스밸리’ 투자 유치 박차

경기 안산시가 이민근 시장을 비롯한 경제사절단을 이끌고 스페인과 독일에서 진행한 7박 9일간의 유럽 순방 일정을 성공적으로 마치며 지난 10일 귀국했다.

이번 순방은 올해 출범한 경제자유구역 안산사이언스밸리(ASV)의 글로벌 경쟁력 강화를 목표로 유럽 시장에서의 투자 및 협력 기회를 적극 모색하는 데 초점을 맞췄다.

▲아헨특구 시장과의 면담 기념 사진 ⓒ 안산시

순방단은 우선 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘2026 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC)’에 참가해 유럽 스마트도시 관련 기업인 유알디(URD) 그룹을 대상으로 투자 설명회를 가졌다.

이와 함께 유럽연합 관계자와 만남을 갖고 도시 간 교류 추진 계획을 협의했으며, 주바르셀로나 대한민국 총영사와도 현지 진출 기업 상황에 대해 의견을 교환했다.

또한, 휴머노이드 로봇 분야로 주목받는 팔 로보틱스(PAL Robotics)의 본사를 찾아 안산사이언스밸리의 우수한 제조 인프라를 알리며 로봇 산업 협력 방안을 논의했다. 현지 카탈루냐 무역투자청과는 첨단산업 분야의 교류 강화에 관한 의견을 나누며 실질적 협력 토대를 마련했다.

독일에서는 첨단 제조기술의 산실인 아헨 지역 학·연 협력 기관들을 차례로 방문해 직간접 투자 가능성을 확인했다.

특히 프라운호퍼 연구소, 아헨공대 섬유연구소, 첨단기술센터를 돌아보며 혁신 기술의 산업화 사례를 벤치마킹했다. 아울러 독일 응용과학대학(FHM)과 안산상공회의소가 미래 산업 인재 양성과 글로벌 산학 협력 강화를 위한 협약을 체결, 지역 산업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대된다.

이민근 시장은 “이번 유럽 순방은 안산사이언스밸리의 국제적 위상을 알리고 교류의 물꼬를 튼 뜻깊은 자리였다”면서 “성사된 협력 관계들이 실질적인 투자와 교류로 이어지도록 세심히 관리하겠다”고 밝혔다.

또한, 시장은 아헨특구 시장과의 면담에서 양 지역 간 경제 및 문화 분야 협력 확대에 대한 공감대를 확인했다. 이 밖에 연구비행장 방문으로 항공·이동수단 분야의 첨단 연구 동향도 살폈다.

안산시는 이번 순방에서 맺은 관계를 기반으로 안산사이언스밸리를 중심으로 한 외국인 투자 유치 및 산학연 협력 활성화에 더욱 박차를 가할 방침이다.