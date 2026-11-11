상록시니어클럽-신안산대, 노인일자리사업 역량 강화 산학협력 체결

경기 안산시 상록시니어클럽(관장 함용국)은 지난 10일 신안산대학교와 상호 발전과 노인일자리사업 전문성 제고를 위한 산학협약을 맺었다.

이번 협력은 두 기관이 가진 전문 지식과 인력, 자원을 효과적으로 결합해 지역사회 발전 및 노인 일자리 사업의 내실화를 도모하자는 취지로 추진됐다.

▲상록시니어클럽과 신안산대학교 노인일자리사업 전문성 제고를 위한 산학협약식 장면 ⓒ 상록시니어클럽

협약에 따라 양측은 현장의 기술적 문제 해결을 위한 지원, 학생 현장실습 확대, 취·창업 정보 공유, 교과 과정 자문, 위탁교육을 통한 직무능력 강화, 연구장비 공동 활용 등에 힘쓰기로 했다. 이는 대학의 교육·연구 능력과 상록시니어클럽의 현장 운영 경험을 접목하는 시도로서 의미가 크다.

함용국 관장은 “이번 업무협약을 바탕으로 신안산대학교와 꾸준한 협력을 이어가면서 대학의 전문 역량을 우리 기관과 사업 현장에 적극적으로 적용할 계획”이라며 “앞으로도 지역 내 다양한 협력기반을 구축해 어르신들에게 더 질 높은 일자리 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

상록시니어클럽은 앞으로도 다양한 지역사회 기관들과의 연계를 강화해 노인일자리 사업의 가치를 한층 높이는 동시에, 지역 발전에도 지속적으로 기여할 예정이다.