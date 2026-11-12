칠곡경북대병원, 공공보건의료 원외대표협의체 회의 개최...응급환자 이송·전원 체계 개선 논의

▲칠곡경북대학교병원이 지난 10일 인터불고 엑스코 호텔에서 ‘2026년 공공보건의료 협력체계 구축사업 원외대표협의체 회의’를 개최하고 있다ⓒ칠곡경북대학교병원

경북도 내 중증응급환자의 신속한 이송과 적정 진료를 위한 지역 의료기관 간 협력체계 강화가 주요 과제로 떠올랐다. 특히 응급환자 발생부터 이송·전원, 최종 치료에 이르기까지 의료기관 간 유기적인 연계가 지역 필수의료 공백을 줄이는 핵심이라는 데 관계기관들이 뜻을 모았다.

칠곡경북대학교병원(병원장 김종광)은 지난 10일 인터불고 엑스코 호텔에서 ‘2026년 공공보건의료 협력체계 구축사업 원외대표협의체 회의’를 개최했다.

이날 회의에는 경북도 권역 및 지역책임의료기관을 비롯해 경북도 공공보건의료지원단, 질병관리청, 보건소 등 지방자치단체와 유관기관 관계자들이 위원으로 참석해, 지역 공공보건의료 현안을 공유하고 중증응급의료 대응체계의 실질적인 개선 방안 모색을 위해 마련된 자리다.

회의의 핵심 의제는 경북도 중증응급의료의 대응 역량 강화와 의료기관 간 이송·전원 체계 개선으로, 김창호 칠곡경북대병원 공공의료본부장은 ‘경북도 지역필수의료’를 주제로 발표를 진행하며 지역 필수의료의 중요성과 공공의료 협력체계 구축의 필요성을 공유했다.

이어 김종광 병원장의 주재로 진행된 토론에서는 경북도 중증응급의료가 직면한 주요 현안과 문제점이 집중적으로 다뤄졌다.

특히 중증응급환자가 적절한 치료를 받을 수 있는 의료기관으로 신속하게 이송되고, 의료기관 간 전원이 원활하게 이뤄질 수 있도록 기관별 역할과 협력체계를 어떻게 강화할 것인지가 주요 논의 사항으로 제시됐다.

이는 단순히 응급의료기관의 개별적인 대응 역량을 높이는 것만으로는 지역 응급의료의 한계를 극복하기 어렵다는 현실과도 맞닿아 있다. 응급환자 수용과 전원 과정에서 발생하는 의료기관 간 연계 문제를 해결하고, 권역과 지역 의료기관이 하나의 협력체계로 움직일 수 있도록 하는 것이 중요하기 때문이다.

이날 회의에서는 공공의료 협력에 대한 감사의 뜻을 전하는 행사도 마련됐다.

지역책임의료기관인 성주적십자병원장은 칠곡경북대병원 공공의료연계팀과 경북도공공보건의료지원단에 ‘적십자봉사원 125주년 기념 감사패’를 전달했다. 이는 지역 공공의료 발전과 기관 간 협력에 기여한 관계자들의 노고에 감사의 뜻을 표한 것이다.

칠곡경북대병원은 경북도 권역책임의료기관으로서 지역 내 의료기관 및 유관기관과의 협력 기반을 확대하고 있다. 특히 지역 필수의료 공백 최소화와 중증응급환자에 대한 신속하고 적절한 의료서비스 제공을 목표로 진료협력체계 강화에 힘쓰고 있다.

이번 회의가 일회성 현안 공유를 넘어 실질적인 응급환자 이송·전원 체계 개선으로 이어질 수 있을지가 향후 과제다. 기관 간 협력의 필요성에 대한 공감대를 실제 현장의 환자 수용 역량과 신속한 진료 연계로 연결하는 것이 경북 공공보건의료 협력체계의 성과를 가늠할 핵심 지표가 될 전망이다.