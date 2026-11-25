더불어민주당 지도부가 신천지의 전당대회 개입 의혹과 최민희 최고위원 징계 문제를 놓고 연일 공개회의에서 충돌하고 있다. 친청(親정청래)계 최고위원들은 25일 최고위원회 공개회의에서 재차 김민석 대표에 대한 징계 심의를 요구하는 등 책임론을 거듭 제기했다.

민주당 이성윤 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위에서, 당 윤리심판원이 최 최고위원에 대한 윤리감찰 지시 사흘 만에 "빛의 속도로 심의 날짜를 잡았다"며 "당대표나 다른 의원에 대한 징계청원은 이미 접수돼 있는데 유독 최민희만 콕 집어서 쫓기듯 징계 심의하는 이유"가 뭐냐고 따졌다.

이 최고위원은 최 최고위원이 "간담회에서 한 번 잘못 발언을 했고 이에 대해 기억 착오였다며 공개적으로 수차례 사과했다"면서 "반면 당대표는 전당대회 시작해서 석 달 동안 당원들을 상대로 공개적으로 반명·분열주의·신천지로 몰아세워 전당대회를 분열의 장으로 만들었다"고 비판했다.

이어 "(김 대표가) 비공개 의총에서만 사과하고 그 후 제대로 된 공개 사과를 한 적이 있나"라며 "사과 잣대마저 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이인지"라고 꼬집었다.

이 최고위원은 "비공개 간담회에서 한 차례 잘못한 발언과, 공개 전당대회에서 석 달 동안 당을 흔들고 당을 분열시킨 행위 중 어느 것이 더 중대한 해당행위냐. 어느 것을 먼저 심판해야 하겠나"라며 "윤리심판원은 최민희 심의에 앞서 더 중대하고 더 시급한 당대표 징계 심의에 먼저 착수해야 공정과 형평에 맞는 일"이라고 주장했다.

징계 심의를 앞둔 최 최고위원도 김 대표를 향해 신천지 의혹에 대한 결자해지를 요구했다. 최 최고위원은 지난 23일 박선원 최고위원이 발표한 신천지 신도 명부 조사 결과를 거론하며 "박선원 최고께서 10만 5440명의 신천지 신도 명단 입수 과정에 불법이 없다고 확인해 주셨기 때문에 이 점에서 매우 안심이 됐다"고 말했다.

최 최고위원은 전체 당원 중 신천지 교인이 차지하는 비율도 당초 우려보다 낮다며 김 대표에게 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합' 의혹을 "확실히 매듭을 짓고 가주시기를 기대한다"고 했다. 명단 입수 과정의 불법성 우려를 해소한 만큼, 김 대표가 전당대회 당시 제기한 의혹의 진위도 명확히 밝혀야 한다는 취지다.

한민수 최고위원 역시 "반명·분열주의·신천지 삼자 비밀연합의 주장으로 상처받은 당원들이 계시는데 지금 상황이 지속된다면 되돌릴 수 없는 상황이 올까 봐 위기감 갖고 있다"며 "일전에 말한 것처럼 김민석 대표가 결자해지해 줄 것을 요청한다"고 했다.

민주당 지도부는 이날 비공개 최고위에서 신천지 문제를 논의했으나 갈등 봉합 여부에 대해서는 말을 아꼈다.

회의 직후 박성준 당 수석대변인은 기자들과 만나 "당이 지금 전체적으로 전열을 정비하고 안정적으로 가야 할 시점"이라며 조희대 대법원장 탄핵 추진과 예산 심의, 민생 현안 등을 앞두고 "당 지도부가 하나 된 힘으로 가야 한다는 것에 대해서는 어느 정도 공감하고 있다"고 전했다.

다만 그는 "크게 우리가 한 물결로 가서 힘을 만들어내야 할 시점에 내부적인 문제가 있기 때문에 어려운 점도 분명히 있는 것 아니겠나"라며 "그런 점에 대해 최고위원들도 깊이 고민하고 있다"고 했다.

지난 23일 최고위에서 울먹이며 당내 갈등 중단을 호소했던 권미경 최고위원은 이날 라디오 인터뷰에서 "당원들이 지도부의 신천지 공방에 피로감을 호소하고 있다"며 쓴소리를 하기도 했다.

권 최고위원은 이날 MBC 라디오에 나와 "상처 입은 당원들도 있으시겠지만 좀 더 민생에 집중해야 되지 않겠냐는 의견들도 많고, 최고위원회의에서 계속 신천지 발언하는 것에 대한 피로감도 있다"며 당내 갈등 장기화에 우려를 표했다. 그러면서 "당원 중에서도 (신천지 문제를) 상당수가 모르고 나의 생계 문제를 해결해 줬으면 하는 분들이 굉장히 많다는 걸 알아주셨으면 좋겠다"고 강조했다.

김 대표가 지명한 최고위원이라는 점에서 이 같은 발언이 김 대표를 두둔하는 것 아니냐는 진행자의 질문에는 "물론 당대표가 지명한 노동직 최고위원이긴 하다"면서도 "그렇다고 해서 당대표의 모든 것들을 다 수용하고 신천지와 관련해서도 모든 입장에 동의하는 건 아니라고 생각한다"고 선을 그었다.