프랑스의 여성인권 연구소가 한국의 젠더폭력 집행 수준을 'D등급'(집행 취약)으로 평가했다. 젠더폭력 가해자를 처벌할 수 있는 법은 있지만, 신고율에 비해 검거율이 낮고 친밀한 관계에서 벌어진 여성 살해에 대한 통계조차 없는 등 피해자를 보호하기 위한 체계가 제대로 작동하지 않는다는 이유다.

독립 여성인권 연구소 '인스티투툼 렉스 페미나에'(Institutum Lex Feminae, ILF)는 여성폭력 추방주간 첫날인 25일 보고서 <법에서 집행으로 : 한국의 젠더 기반 폭력과 집행 격차>를 발간하며 한국의 젠더폭력 집행 수준을 이같이 평가했다.

보고서는 경찰청, 법무부, 법원, 성평등가족부의 공개 자료와 정부부처가 국회에 제출한 자료, 한국여성의단체 등 시민단체 자료와 언론 보도 등을 종합해 작성됐다.

연구소는 한국에 D 등급을 부여한 이유로 △가정폭력 대부분이 형사재판 없이 종결됨 △신고는 급증하지만 집행은 따라가지 못함 △가장 위험한 사건에서 가장 강한 보호 조치가 가장 적게 쓰임 △성범죄는 유죄가 선고되지만 집행유예가 많음 △여성살해는 공식적으로 보이지 않음 등을 들었다.

구체적으로 연구소는 "지난해 1~8월 검찰이 처분한 가정폭력 사건은 3만 4305건 가운데 구속 기소는 366건(1.1%), 불구속 정식재판 기소는 957건(2.7%)이었다"며 "불기소, 가정보호사건 송치, 기타 처분을 합하면 가정폭력 처분의 약 10건 중 9건이 정식 형사재판 없이 종결됐다"고 지적했다.

연구소는 반례로 스코틀랜드 사례를 꼽았다. 이들은 "스코틀랜드 검찰은 2024~2025년 가정폭력 표지가 붙은 혐의의 92%에 대해 법원 회부 결정을 내렸다고 보고했다"며 "법체계와 단위가 다르므로 예시일 뿐이지만, 정식 기소를 기본 대응으로 삼는 것이 가능한 정책 선택임을 보여준다"고 했다.

▲독립 여성인권 연구소 '인스티투툼 렉스 페미나에'(Institutum Lex Feminae, ILF)는 여성폭력 추방주간 첫날인 25일 보고서 '법에서 집행으로: 한국의 젠더 기반 폭력과 집행 격차'를 발간하며 교제폭력 검거율이 신고율을 따라가지 못한다고 지적했다.ⓒ인스티투툼 렉스 페미나에

교제폭력에 대해서는 "남자친구에게 폭행당한 여성은 스토킹이나 성범죄에 해당하지 않는 한 일반 형사절차만 이용할 수 있으며, 가정폭력의 응급조치와 임시조치(퇴거, 접근 금지 등)는 적용되지 않는다"고 꼬집었다.

또한 연구소는 "신고는 2021년부터 지난해까지 84% 증가했으나 검거 인원은 32% 증가에 그쳤다. 마지막 해에는 오히려 소폭 감소했다"며 "경찰에 대한 수요가 집행 산출보다 훨씬 빠르게 늘고 있음을 보여준다"고 덧붙였다.

성폭력에 대해서는 강간 사건에 대한 사회 편견과 재판부의 높은 집행유예 선고율을 문제 삼았다.

연구소는 2020~2024년 일반 성범죄 재판(형법상 강간·추행, 성폭력처벌법, 청소년성보호법)의 1심 평균 무죄율은 3.48%였다. 반면 같은 기간 국민참여재판으로 진행된 성범죄 사건의 평균 무죄율은 45.45%였고 2024년에는 52.3%였다"며 "배심원들이 가진 '강간 통념(성폭행력 피해자에 대한 편견)'이 재판에 영향을 미쳤"을 수 있다고 주장했다.

또 연구소는 "2022년 국회에 제출된 법원 자료에 따르면 성범죄 사건의 집행유예 비율은 전체 형사사건보다 높았다"며 "집행유예 비율이 가장 높은 범죄군은 아동·청소년 대상 범죄로 엄정한 처벌에 대한 사회적 기대가 가장 큰 영역"이라고 덧붙였다.

연구소는 특히 스토킹 범죄에 대해 "가장 위험한 사건"이라며 한국의 제도 공백이 심각하다고 질타했다.

연구소는 "의정부 스토킹 살해 사건의 피해자는 스토킹 가해자를 세 차례 신고했고 경찰이 신청한 잠정조치는 검찰 단계에서 기각됐다. 지난 3월 남양주에서는 스토킹을 하던 전 연인에게 여성이 살해됐다. 피해자는 경찰이 지급한 스마트워치를 착용하고 있었고 공격 전에 이를 눌렀다. 가해자는 과거 성범죄로 부과된 전자발찌를 차고 있었지만, 그것은 스토킹 방지 목적이 아니었다"고 설명했다.

또한 "전국 전자장치 부착자 약 5200명 가운데 피해자 보호 목적의 부착자는 354명에 불과했다. 지난해 경찰은 스마트워치 1988대를 지급하고 임시숙소 736건을 제공했다"며 "가해자를 제지하기보다 사후에 감시하고 피해자를 대피시키는 구조"라고 분석했다.

이어 △스토킹 이후 살해되거나 다친 사람에 대한 공식 통계가 없는 점 △전국의 스토킹 전담 경찰관이 293명에 불과한 점 등도 제도 공백으로 꼽았다.

▲'군산 교제폭력 정당방위 사건 공동대책위원회' 관계자들이 4일 서울 청와대 사랑채 앞에서 군산 교제폭력 생존자의 특별사면을 이재명 대통령에게 촉구하며 기자회견을 하고 있다. ⓒ연합뉴스

연구소는 한국 정부가 여성살해에 대한 공식 통계를 발표하지 않는 점도 지적했다.

이들은 한국여성의전화가 매년 언론 보도를 분석해 발표하는 여성살해 통계를 인용하며 "2024년 수치 기준으로 약 15.8시간마다 한 명의 여성이 친밀한 관계의 남성에게 살해되거나 살해될 위험에 처했다. 한국여성의전화는 또 2024년 경찰에 신고하고 보호 조치를 받았음에도 살해되거나 살해 위협을 받은 여성 114명을 집계했다"고 했다.

이어 "이 수치가 정부 공식 자료로 확인된다면 한국 보호 체계 실패의 가장 중요한 단일 지표가 될 것"이라며 "국가는 이에 상응하는 수치를 공표하지 않는다"고 했다.

연구소는 "한국은 형사 처벌 규정, 특별 절차, 보호 조치, 예방 의무, 피해자 지원 체계, 통계에 대한 법적 의무를 모두 갖추고 있다"면서도 "더 어려운 질문은 이 요소들이 하나의 작동하는 집행 체계로 평가될 수 있느냐이며, 본 보고서의 증거는 대부분 그렇지 않다는 것을 보여준다"고 했다.

그러면서 한국 정부에 △범정부 공통 단계 분류 체계 마련 △가정폭력 결과를 경로 별로 공표 △공식 여성살해 통계 신설 △교제폭력 입법 △재발 지표의 표준화 △정기 국가 집행 보고서 발간 등 대책을 제안했다.