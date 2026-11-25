영국은 축구의 나라이자 철도의 나라이다. 최근 200년간 인간 세상에 가장 영향을 미쳤다고 말해도 무색하지 않을 두 가지의 종주국이다. 철도가 만든 것이 또 하나 있는데 바로 표준시다. 기관차가 깬 속도의 벽은 지역 시간들을 무력화하며 인간을 시간이라는 틀에 종속시켰다. 그 상징이 표준시 원점 영국 그리니치에 서 있다. 출발시간에 맞춰 열차 타고 축구 보러 가는 영국인은 자신들이 만들어낸 근대 3종과 합일하고 있는 것이다.

그리니치 표준시 기준 9시간을 거슬러 올라가면 서울역과 만난다. 철도 환경만 따지고 본다면 영국과 한국은 섬이라는 측면에서 비슷한 점이 있다. 대륙에 붙어 있는 땅이었지만 남북 분단으로 인해 고립된 섬이 되어 버린 한국과 원래 섬인 영국은 자국 내 철도망을 중심으로 발전할 수밖에 없었다.

섬나라인 영국이 1994년 채널 터널 개통으로 유럽으로 이어지면서 대륙 연결망을 확보한 면에서 한국보다 열린 철도망을 갖게 됐다. 영국이 1993년 서둘러 철도 민영화를 밀어붙인 이유는 곧 도래할 대륙 연결망에서의 경쟁을 염두에 두었기 때문이기도 하다. 어쨌든 한국과 영국 두 나라는 1970년대 이후 철도 투자 부족, 수송 분담률 하락, 수익 감소, 적자라는 문제를 떠안고 있었고 무엇인가 대책이 필요했다.

1987년 일본국유철도 민영화는 사양길에 고통받는 여러 철도 운영 국가에 영향을 끼쳤다. 국철 개혁으로 불린 일본 철도 민영화는 일본 철도의 재정적 자립을 명분으로 삼았으나 집권세력의 정치적 의도도 개입됐다. 전후 체제를 형성한 자민당-사회당의 대립 구도 속에서 사회당의 주요 지지 세력인 노동조합총연맹과 또 이 핵심 세력인 국철노조 분쇄라는 목적이 있었다. 민영화 이후 국철 노조의 몰락과 사회당의 부침, 자민당 독주를 통한 일본 사회의 우경화는 국철 민영화의 또 다른 결과물이었다.

영국은 일본의 뒤를 따랐는데 일본보다 훨씬 더 급진적인 방법을 썼다. 일본은 시설과 운영을 수직적으로 통합한 채 운영사를 6개의 여객회사와 1개 화물회사로 나눴다. 반면 영국은 시설과 운영을 나누고 운영회사는 수십 개로 나누어 민영화했다. 일본과 영국의 사례는 당시 한국철도정책을 수립하는 정책 당국자들에게 깊은 인상을 남겼다. 여기에 EU가 철도 운영 지침으로 시설과 운영의 분리를 권고하고 국가 간 경쟁체제를 지지하자 철도의 기능별 분할, 민영화, 경쟁체제는 세계 철도가 나아가야 할 개혁의 방향처럼 보였다.

국제통화기금(IMF) 외환위기 사태 이후 한국에서 강하게 걸렸던 민영화 드라이브는 철도를 가만두지 않았다. 2003년 3월 건교부(현 국토교통부)는 대통령 업무보고에서 철도청과 같은 국영 체제는 세계에서 한국을 포함해 인도, 스리랑카, 북한, 러시아 등 5개국에 불과하다며 민영화가 불가피함을 밝혔다. 국영 철도가 빈곤 국가나 독재국가들이 채택하는 시대착오적인 체인 것처럼 말했으나 사실관계를 왜곡한 것이었다.

고속철도 개통을 앞두고는 고속철도 운영을 누가 맡느냐가 화두로 떠올랐다. 최첨단 고속철도를 기존의 낡은 관행에 물들어 있는 철도청에 맡길 수 없다는 주장이 나왔다. 이어서 일반철도와 고속철도 분리론이 등장했다. 때마다 나타나는, 산업계 주변을 어슬렁거리며 큰 가르침을 내리듯 목청을 키우는 설익은 사람들, 자칭 전문가나 학계, 언론계 인사들이 동원됐다. 만약 이 주장이 관철됐다면 네트워크 산업이라는 철도의 가장 근원적인 특성이 붕괴하면서 영국 시민들이 겪었던 혼란을 한국에서도 마주했을 것이다.

마침내 2004년 철도시설공단(현 국가철도공단)이 출범하면서 한국철도는 시설과 운영이 분리됐다. 경쟁체제로 가는 1단계 환경이 조성된 것이다. 그리고 9년 후인 2013년 12월 SR이 출범하면서 경쟁체제는 현실화했다. 그동안 철도정책을 입안하고 추진하거나 논리를 제공한 사람들의 이야기를 따르면 한국철도는 발전할 일만 남아야 했다.

그러나 경쟁체제의 효과나 성과를 보여달라는 요구 앞에 선 경쟁체제 옹호자들은 효과가 드러나려면 시간이 필요하다는 주장을 되풀이했다. 그러는 동안 철도를 이용하는 시민들은 불편을 감내해야 했다. 지방 도시에 제대로 연결되지 않는 SRT, 환승할인도 안되고, 고속선 연장이 643킬로미터에 불과한 나라에서 출발과 도착역에 따라 앱을 두 개 설치 해야 하는 일, 무엇보다 고질적인 좌석 부족 문제에 대한 대안이 없다는 사실은 오랜 시간 묵살됐다.

2026년 9월 1일, 코레일과 SR이 통합됐다. 믿기지 않는 일이었다. 오늘 한국 사회는 영국보다 건강한 사회일지 모른다. 영국과 같은 철도 민영화의 폐해를 된통 겪지도 않았음에도 꾸준하게 공공성의 가치를 찾으려 했다. 회사가 출범하고 법인이 설립되고 조직이 자리 잡으면 그 자체가 생명력을 얻게 된다. 2013년 SR이 출범할 때 극단적인 상황이 도래하지 않는 한 고속철도 분리 정책은 비가역적 전환일지도 모른다고 생각했다. 이어 여러 문제점에도 불구하고 수년을 유지하는 모습을 보면서 과연 철도 통합이라는 개혁 과제가 성공할 수 있겠느냐는 의문을 가졌다.

하지만 전쟁과 가난을 극복하고 산업화와 민주화를 이루어낸 한국 사회의 저력은 살아있었다. 정부가 과제를 명확히 하고 주춤거림 없이 나아갔다. 개혁 프로세스를 수시로 점검하며 작은 일들에 매이기보다 큰 매듭을 먼저 풀었다. 시민을 위한 진정성을 가진 사람들이 뚝심으로 일을 진행할 때 얻는 것은 그 과정과 결과 모두 소중한 성과로 남는다.

이제 성과를 증명할 차례다. 경쟁체제의 성과가 언가 나타날 테니 시간을 달라던 분들에게 더 보여주고 싶다. 통합 첫 달 하루 평균 이용객이 지난해 같은 기간보다 12.6% 증가한 32만 2000명으로 집계됐다. 10월에는 13.3% 더욱 증가 추세다. 고속철도와 일반철도 환승 이용객은 54.5% 증가했다. 수서 방면 하루 이용객은 전년 대비 29.5% 늘어난 9만 명이다.

고속철도 통합은 좌석 공급을 늘려 결국 시민들이 혜택을 보게 될 거라는 주장은 허언이 아니었다. 철도로 사람들이 더 모이게 되는 만큼 온실가스, 환경오염, 도로혼잡비용, 사고비용, 에너지가 절감됐다. 이 연쇄 효과는 우리 시대 화두인 지속가능성을 그만큼 높이는 일이다.

네트워크 산업에서는 경쟁이 능사가 아니다. 상호조화와 협력이 더 큰 시너지를 만들어낸다. 고속철도 통합은 한국철도 개혁을 시작하는 출발점이다. 더 나아가 한국 사회 사회 개혁의 롤 모델이자 건강한 발전을 위한 에너지가 될 것이다.