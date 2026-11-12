한국형 ADRC 모형 기반 대도시·중소도시 맞춤 통합돌봄 사례 공유

경기 안산시 상록장애인복지관과 희망나래장애인복지관이 한국형 ADRC 모형 기반 대도시·중소도시 맞춤형 통합돌봄 사례 발표회를 개최했다.

안산시상록장애인복지관과 희망나래장애인복지관은 지난 11일 여의도 이룸센터에서 공동으로 ‘나답게 익어가는 삶’이라는 주제로 고령발달장애인 통합돌봄 사례발표회를 성공적으로 마쳤다.

▲장애인 복지 실무자 및 관계자들이 참석한 가운데 실질적인 지원 전략과 우수 사례 공유하고 있다. ⓒ안산시상록장애인복지관

이번 발표회는 대도시와 중소도시의 지역 특성에 맞춘 한국형 ADRC(지역사회 통합돌봄) 모형의 현장 적용과 당사자 중심의 강점을 활용한 복지 사각지대 해소 방안을 공유하기 위해 열렸다. 장애인 복지 실무자 및 관계자들이 참석한 가운데 실질적인 지원 전략과 우수 사례들이 소개됐다.

1부에서는 한국장애인복지관협회 허경 사무총장이 ‘한국형 ADRC 모형’과 지역사회 서비스 조정·연계 거점으로서의 역할과 사업 현황을 발표했다.

이어 성공회대학교 김용득 교수가 ‘사람중심(PCP) × 자원중심(ABCD)’ 결합 모델을 기반으로 고령발달장애인 맞춤 지원을 위한 세 가지 실천 모형과 가이드라인을 제시해 주목받았다.

2부 사례발표에서는 대도시형과 중소도시형 맞춤형 성과가 각각 소개됐다. 안산시상록장애인복지관 김경림 사회복지사는 ‘마을생활백서: 연결하고 연결되어 살아가기’라는 주제로, 당사자의 강점을 살린 마을 베이킹 일일강사 활동 지원과 보호자 공백 시 안전 및 식생활 지원망 구축 사례를 공유했다.

희망나래장애인복지관 김보라 대리는 ‘함께해유(YOU)~ 프로젝트’로 당사자 선택 기반 개별화 지원, AI 건강 모니터링, 지역주민 모임과의 연계, 수술 후 재활 및 공적 돌봄 통합 지원 성과를 발표했다.

이번 발표회는 한국형 ADRC 모형이 각 지역 특성에 맞게 현장에 자리 잡아 고령발달장애인의 자립과 지역사회 통합을 촉진하는 데 기여하고 있음을 입증했다.