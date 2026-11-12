국산 우수 어린말 한자리에…마사회, 영홀스컵·주니어컵 성료

국산 승용마의 경쟁력을 확인하고 우수마 발굴을 위한 ‘2026년 YOUNG HORSE CUP & JUNIOR CUP’과 국산 승용마 경매가 성황리에 마무리됐다.

한국마사회는 지난 3일부터 5일까지 렛츠런파크 서울에서 열린 이번 행사에 국산 어린말 76두와 선수 및 소유자 등 48명이 참가했다고 12일 밝혔다.

▲영홀스컵 시상식 기념촬영 ⓒ한국마사회

이번 대회는 제주와 상주에서 열린 국산 어린말 승마대회와 국산마 품평회 스포츠말 부문 지역예선을 통과한 우수 국산마들이 실력을 겨루는 결승 무대로 마련됐다.

영홀스컵에서는 마장마술 부문 ‘써컴플리먼트’와 장애물 부문 ‘루비안’이 각각 우승을 차지하며 올해 대표 어린말로 선정됐다. 특히 루비안은 지역예선에 이어 결승에서도 정상에 올라 상금 880만 원을 획득했다.

국산마 품평회 결승전인 주니어컵에서는 2세 말 부문 ‘낭산짱’, 2세 포니 ‘현둘리’, 3세 말 ‘비앙카’, 3세 포니 ‘에쓰씨썬밸리’가 각각 1위에 올랐다. 체형과 보행, 프리점핑 등을 종합적으로 평가해 우수마를 선정했다.

대회와 함께 열린 국산 승용마 경매에서는 ‘코코아’가 2100만 원에 낙찰되며 최고가를 기록했다. 코코아는 올해 제2회 국산마 품평회에서 3+등급을 받은 우수 승용마로, 참가자들의 관심을 모았다.

마사회 관계자는 “이번 대회를 통해 해마다 향상되는 국산 승용마의 기량과 품질을 확인했다”며 “앞으로 국산 승용마의 경쟁력 강화와 거래시장 활성화는 물론 해외 수출 판로 개척에도 힘쓰겠다”고 말했다.