(재)경산문화관광재단, 퓨전 순수 국악 콘서트 악단광칠의 '매우 춰라!' 공연

▲악단광칠 콘서트 '매우춰라' 안내 포스터ⓒ경산시 제공

서양 전자악기를 일절 배제하고 순수 전통 국악기와 가창력만으로 록 스피릿을 폭발시키는 이른바 ‘코리안 팝’이 연말 경북 경산에서 무대에 올려진다.

(재)경산문화관광재단(이사장 조현일)은 오는 12월 5일 오후 5시, 경산시민회관 대공연장에서 퓨전 국악 콘서트 악단광칠의 '매우 춰라!' 공연을 기획하고 있다.

이번 공연은 문화체육관광부가 후원하고 (재)예술경영지원센터가 주최하는 '2026 공연예술 지역유통 지원사업 선정 공연'이다.

지난 7월 가족뮤지컬 '구름빵'과 9월 융복합 현대무용 '문'을 성황리에 선보인 데 이어 전통예술 장르인 악단광칠의 '매우 춰라!'로 2026년 공연예술 지역유통 지원사업의 대미를 선사할 예정이다.

무대를 꾸밀 ‘악단광칠(ADG7)’은 2015년 광복 70주년을 기념해 결성된 국악 밴드로, 황해도 옛 민요와 굿 음악을 현대적으로 유쾌하게 재해석하며 국악의 지평을 넓혀온 독보적인 팀이다.

미국 뉴욕타임스(NYT)와 공영라디오 NPR 등 글로벌 매체의 집중 조명을 받았으며, 세계 최대 월드뮤직 마켓인 워멕스(WOMEX)를 비롯해 독일, 영국, 프랑스 등 '2026 유럽 투어'에서의 인기를 경산에서도 선보일 예정이다.

이번에 공연하는 '매우 춰라!'는 황해도 전승 무속의례인 ‘만수대탁굿’ 등에서 영감을 얻은 현대판 제의(祭儀) 무대로, 현대인의 일상 속 스트레스와 불안을 유쾌하게 해소하고 액운을 날려버리는 카타르시스를 선사한다.

서양 전자악기를 일절 배제한 채 대금, 피리, 생황, 가야금, 아쟁 등 순수 전통 국악기의 강렬한 라이브 사운드와 보컬의 압도적인 가창력만으로 록 스피릿을 느끼게 한다.

특히 전통 문굿을 현대판 강강술래 형태로 재해석해 객석과 무대의 경계를 허무는 ‘MOON 굿’, 막힌 기운을 뚫고 긍정의 에너지를 전하는 ‘리크나 우그나드카’ 등 대표 레퍼토리를 통해 온 가족이 함께 뛰고 춤추는 신명 나는 소통의 장이 펼쳐진다.

공연은 70분간 진행되며, 만 5세 이상 관람 가능하다. 건강한 문화예술 유통 환경 조성을 위한 지침에 맞춰 전석 1만 원의 균일가로, 경산시민에게는 50%의 할인 정책을 적용한다.

오는 11월 13일 오후 2시부터 온라인 예매처 티켓링크를 통해 예매가 시작된다.

(재)경산문화관광재단 최상룡 대표이사는 “세계적인 명성을 얻고 있는 악단광칠의 파워풀한 무대를 시민들께 선보이게 되어 뜻깊다”며, “올 한 해 쌓인 피로와 액운을 신명 나는 국악 에너지로 털어내고, 다가오는 새해를 활기차게 맞이하는 시간이 되기를 바란다”고 말했다.

공연 예매 및 상세 내용은 재단 누리집(gsctf.or.kr) 또는 문예진흥팀(053-819-0325, 0328)을 통해 확인할 수 있다.