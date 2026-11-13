안산교육지원청, 안산문화재단과 함께 ‘지역 맞춤형 예술교육’ 시범수업

경기도안산교육지원청이 안산문화재단과 협력해 관내 초등학교 3학년 5개 학교 100여 명 학생을 대상으로 지역 맞춤형 교육 콘텐츠 시범수업을 지난 2~3주간 성공적으로 운영했다.

▲지붕 없는 박물관 포스터 ⓒ경기도안산교육지원청

이번 시범수업은 안산문화재단의 ‘지붕 없는 박물관’ 프로젝트와 연계해 ‘안산 협궤열차 복원 작전’을 주제로 지역의 역사와 문화를 학교 교육과정에 접목시켰다. 학생들은 협궤열차의 소리와 기억 조각을 통해 과거 안산의 생활 모습과 사리역, 고잔역, 원곡역 등 협궤열차 관련 역사를 탐험하며, 모둠별 협력 활동으로 지역 문화유산의 가치를 공유했다.

교육 콘텐츠 개발에는 현장 교사로 구성된 교사 지원단이 참여해 교육과정과 학생 발달 수준을 고려한 수업 설계를 구현했으며, 교사들의 전문성과 지역 문화예술기관의 노하우를 결합해 학교 현장에서도 실용적 적용이 가능하도록 했다.

시범수업에 참여한 한 학생은 “과거 안산에 작은 기차가 다녔다는 사실이 신기했고, 친구들과 협력해 옛날 모습을 알아보는 활동이 재미있었다”며 “우리 동네 역사와 문화를 더 알고 싶다”는 소감을 전했다.

김수진 교육장은 “지역 역사와 문화는 학생들에게 살아 있는 교육자원이며, 앞으로도 지역 기관과의 협력 강화로 학생들이 지역 가치를 발견하고 문화예술 감수성을 키울 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.

안산교육지원청은 이번 시범수업의 결과를 바탕으로 지역 맞춤형 교육 콘텐츠의 확대 정책을 추진, 지역 문화예술자원을 활용한 다양한 교육활동을 지속적으로 확대할 방침이다.