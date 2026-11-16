시흥시, 겨울철 대설·한파 대비 강화…취약지역 1091곳 점검

경기 시흥시가 겨울철 대설과 한파로 인한 피해를 예방하기 위해 관계부서 협력체계를 점검하고 현장 대응태세를 강화하고 있다.

시흥시는 지난 13일 재난안전상황실에서 겨울철 자연재난 사전대비 점검회의를 열고 재난 대응체계와 중점 추진대책, 관계기관 협력사항 등을 확인했다고 16일 밝혔다.

▲시흥시청 전경 ⓒ시흥시

이번 회의는 행정안전부 주관 영상회의와 시 자체 점검회의, 현장점검으로 진행됐다.

시는 앞서 9월부터 겨울철 자연재난에 대비해 재난관리체계와 관계기관 협조체계를 정비하고 제설제와 제설차량 등 재난관리자원을 확보했다. 한파쉼터 413곳에 대한 현장점검도 마쳤으며, 제설작업자 교육과 부서별 안전교육을 통해 현장 대응 역량을 높이고 있다.

특히 폭설과 습설로 인한 피해에 대비해 적설 취약 구조물과 재해 우려 지역 1천91곳을 대상으로 일제조사를 추진했다. 재난 발생 시 신속한 주민대피가 이뤄지도록 동장 대피명령권에 따른 대피체계를 정비하고, 우선대피 대상자 지정과 주민대피지원단 운영 준비도 마쳤다.

한파 취약계층 보호에도 힘을 쏟는다. 독거노인과 노숙인 등을 대상으로 안부 확인과 방문·전화 점검을 강화하고, 한파쉼터 운영 관리와 방한물품 지원 등을 통해 겨울철 안전사고 예방에 나설 계획이다.

이덕환 기획조정실장(부시장 직무대리)은 “겨울철 대설과 한파는 시민의 일상과 안전에 직접적인 영향을 미치는 만큼 철저한 사전 대비와 신속한 현장 대응이 중요하다”며 “관계부서와 동 행정복지센터, 시흥시 자율방재단 등과 긴밀히 협력해 시민의 안전한 일상을 지키겠다”고 말했다.