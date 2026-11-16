안산시, 탄도항 어촌뉴딜 3.0사업 선정… 지역 경제 활력 기대

경기 안산시가 탄도항을 ‘2027년 어촌뉴딜 3.0 사업’ 공모에서 수도권 처음으로 어촌경제도약형 ‘유형1’ 사업 대상지로 선정되며 해양경제 활성화에 청신호가 켜졌다.

▲2027년 어촌뉴딜 3.0 사업’ 공모에 어촌경제도약형 ‘유형1’ 사업 대상지로 선정 ⓒ 안산시

16일 안산시에 따르면 총 280억 원의 사업비가 투입되는 이번 사업은 탄도항의 해양자원과 지역 특성을 살려 지속 가능한 어촌 발전의 새 길을 열 것으로 기대된다.

어촌경제도약형 ‘유형1’ 사업은 지역 해양자원과 산업을 연계해 경제 기반을 확장하고, 지역 주민의 생활 여건을 개선하는 데 중점을 둔다.

안산시는 확보한 국·도비 162억 5천만 원과 민간 투자를 바탕으로, 탄도항의 어업 기능과 주변 관광자원을 융합한 활성화 전략을 추진한다. 이를 통해 지역 주민의 소득 증대와 경제 활성화를 견인할 계획이다.

사업은 지역 주민 및 관련 기관 의견을 수렴해 탄도항 특색에 맞게 설계될 예정이며, 어항과 인근 지역의 상생 발전을 위한 모델을 구축하는 데 집중할 방침이다. 이민근 시장은 “이번 선정을 계기로 탄도항이 지역경제의 새로운 활력소가 될 것”이라며 “주민들이 체감할 수 있는 실질적 성과를 내기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

시는 올해 기본계획 수립과 시행계획 설계를 시작으로 2027년까지 단계적으로 사업을 이끌며, 해양산업 발전과 주민 삶의 질 향상에 힘쓸 예정이다.