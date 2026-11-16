이민근 안산시장, ‘2026 서울평화문화대상’ 미래혁신행정대상 수상

경기 안산시는 이민근 시장이 2026 서울평화문화대상에서 미래혁신행정대상을 수상했다고 16일 밝혔다.

서울평화문화대상은 서울평화문화대상위원회가 주최하는 상으로, 국가와 지역사회 발전에 기여한 인물과 단체를 분야별로 선정해 시상한다.

▲ 이민근 시장이 2026 서울평화문화대상에서 미래혁신행정대상을 수상 ⓒ 안산시

이민근 시장은 미래산업 육성을 통해 도시 경쟁력을 강화하고, 시민 중심의 행정혁신을 끌어내며 안산의 지속 가능한 성장 기반을 다졌다는 평가를 받았다.

특히 안산사이언스밸리(ASV) 경제자유구역 지정에 맞춰 첨단산업 중심의 산업구조 전환과 글로벌 기업 투자유치에 심혈을 기울였다.

또한 인공지능(AI) 산업 육성과 산학연 협력 체계 강화로 안산을 미래산업 혁신도시로 발전시키기 위한 정책을 추진 중이다.

교통 분야에서는 GTX-시(C) 노선 상록수역 정차, 신안산선·인천발 KTX 등 광역철도망 확충과 안산선 지하화 사업도 한창이다. 이를 통해 시민 이동 편의를 높이고 도시 공간구조 개선을 도모한다.

이 시장은 현장 중심 소통 행정과 시민 체감 변화를 위해 노력하며, 산업·경제·교통·생활환경 등 다양한 분야에서 미래 성장동력 확보에 행정 역량을 집중하고 있다.

이민근 시장은 “수상은 시민과 공직자의 협력이 있었기에 가능했다”면서 “앞으로도 시민의 목소리를 시정의 중심에 두고 미래산업 육성과 도시 경쟁력 강화를 통해 안산의 새 도약을 이끌겠다”고 소감을 밝혔다.