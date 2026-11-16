안산시, 어르신 대상 건강식품 허위·과대광고 피해예방 순회교육

경기 안산시는 16일부터 30일까지 관내 272개 경로당을 직접 방문하며 어르신을 대상으로 건강식품 허위 및 과대광고 피해 예방을 위한 ‘찾아가는 피해예방 순회교육’을 진행한다고 16일 밝혔다.

▲안산시청 전경 ⓒ안산시

이번 교육은 고령층이 건강식품 관련 허위·과대광고에 쉽게 노출돼 피해를 입는 사례가 늘어남에 따라, 올바른 소비 정보 제공과 실질적 피해 예방을 목적으로 마련됐다. 특히 건강이나 치료 효과를 과장하거나 허위 내용을 담는 광고와, 전문가 또는 기관을 사칭하는 수법으로 소비자를 현혹하는 사례들에 대해 주의를 당부한다.

교육 기간 중 시니어감시원과 공무원이 직접 현장을 방문해 △주요 피해 유형 △주의해야 할 광고 사례 △피해 발생 시 대응 방법 등을 실제 피해 사례 중심으로 쉽고 명확하게 안내한다. 더불어 피해예방 홍보물도 배포해 어르신들의 이해를 돕는다.

이민근 시장은 “고령층을 겨냥한 허위·과대광고 피해는 크고 회복이 어려워 무엇보다 예방이 중요하다”며 “직접 찾아가는 교육을 통해 어르신들이 허위광고를 구별하고 스스로 피해를 막을 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 전했다.