안산 (사)필라멘트복지법인, ‘2026 the 따스한 김장나눔’ 행사 성료

경기 안산시에 위치한 (사)필라멘트복지법인(대표 김명기)이 지난 13일부터 14일까지 이틀간 안산시 상록구 사동 행복나눔터에서 ‘2026 the 따스한 김장나눔’ 행사를 성공적으로 마쳤다.

이번 행사에는 420여 명의 자원봉사자와 관계자가 참여했으며, 배추김치와 무김치 등 총 15톤의 김치를 담가 독거노인, 장애인, 취약계층 약 2000가구에 전달했다.

행복나눔 행사에 자원봉사자로 참여한 정지윤 소방경, 전희정 필라민트 사무처장, 오지현 소방장(왼쪽부터) ⓒ프레시안(박성철)

특히 필라멘트복지법인의 김장나눔은 7월부터 시작되는 특별한 준비 과정으로 주목받는다.

무더운 여름부터 봉사자들이 직접 밭을 일구고 무, 갓, 쪽파, 대파 등 김장에 필요한 농작물을 정성껏 재배하며, 이를 활용해 배추김치와 더불어 직접 담근 무김치를 함께 나누는 전통을 이어가고 있다. 이러한 장기적이고 체계적인 나눔 활동은 단순한 김장 지원을 넘어 지역사회의 따뜻한 연대 의미를 더한다.

이틀간 진행된 행사 첫날에는 120명의 봉사자가 농작물 손질과 양념 준비를 맡았고, 둘째 날에는 280명이 참여해 김장 버무림과 포장 작업을 분주히 진행했다. 행사장에서는 봉사자들에게 붕어빵과 팝콘 등 간식이 마련되어 작업 중간 서로를 격려하는 훈훈한 분위기가 이어졌다.

또한 14일 계속된 비에도 불구하고, 법인이 자체 보유한 20여 개 텐트와 행사 기자재를 직접 설치해 행사가 차질 없이 진행되었다. 법인 관계자는 “행사 기자재를 직접 준비하고 운영비를 절감해, 절감된 비용을 더 많은 이웃에게 김치를 전달하는 데 쓰고 있다”며 “이러한 실천이 필라멘트만의 사회복지 철학”이라고 설명했다.

필라멘트복지법인은 지난 13년간 누적 약 2만 7000가구에 김치를 나누며 지역사회의 대표적인 겨울철 나눔 행사로 자리매김했다. 올해는 안산뿐 아니라 화성, 시흥, 평택 등 여러 지역으로 지원 대상이 확대되어 지역 간 복지 네트워크를 통한 나눔 확산 효과도 높아졌다.

이번 행사에는 안산서부새마을금고, 반월농협고향주부모임 등 10여 개 기업과 150여 명의 개인 후원자들도 자발적으로 참여해 금전·물품을 지원하며 따뜻한 지역사회를 함께 만들어갔다.

한편, (사)필라멘트복지법인은 김장나눔 외에도 목도리 뜨개질, 수세미 나눔, 마스크 지원, 아동 장학사업, 복지 공모전 등 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가고 있다. 관계자는 “지역사회의 관심과 후원, 봉사자 헌신 덕분에 13년간 김장나눔을 이어올 수 있었다”며 “앞으로도 따뜻한 나눔으로 작은 희망을 전하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.