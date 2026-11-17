경기 시흥도시공사가 다음 달 18일 거북섬 스케이트장을 개장하고 시민들에게 다양한 겨울철 여가 프로그램을 선보인다.

17일 시흥도시공사에 따르면 이번 스케이트장은 내년 2월 14일까지 총 59일간 운영된다. 지난해 첫 개장 당시 누적 방문객 5만500여 명을 기록했다. 올해는 시민들의 이용 의견을 반영해 시설 규모와 프로그램을 확대했다.

▲지난해 거북섬 스케이트장 모습 ⓒ시흥도시공사

스케이트장과 얼음썰매장, 눈썰매장의 총면적은 지난해 2440㎡에서 올해 3455㎡로 약 41% 늘어났다. 행사장 전체 면적도 3857㎡로 전년보다 약 58% 확대했으며, 야외 놀이터와 먹거리 판매 공간도 새롭게 조성한다.

운영시간은 화요일부터 금요일까지 오전 10시부터 오후 6시 30분까지, 주말과 공휴일은 오전 10시부터 오후 8시까지다. 월요일은 시설 점검과 아카데미 및 대관 운영일로 활용한다.

컬링과 민속놀이 체험을 비롯해 산타 공연, 마술쇼, 인형극, 비보이·난타 공연, 버스킹 등 다양한 문화예술 프로그램도 마련한다. 겨울 오브제와 루미나리에 포토존도 설치해 방문객들에게 볼거리를 제공할 예정이다.

유병욱 시흥도시공사 사장은 “시설 규모와 운영기간을 확대하고 다양한 즐길 거리를 준비했다”며 “철저한 안전관리와 쾌적한 환경 조성으로 시민들에게 특별한 겨울 추억을 선사하겠다”고 말했다.

세부 이용 안내와 프로그램 일정은 추후 시흥도시공사 누리집과 SNS를 통해 확인할 수 있다.