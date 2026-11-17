두빛나래사회적협동조합이 ‘2026 안산시 장애복지기금 지원사업’의 일환으로 기획한 특별 전시회 ‘함께 여는 스케치북’이 지역사회의 따뜻한 관심 속에 막을 올렸다.

▲발달장애인들이 전시회에서 바이올린 연주를 하고 있다. ⓒ프레시안(박성철)

이번 전시회는 장애인과 비장애인, 그리고 다양한 세대가 예술을 매개로 하나 되는 화합의 장으로 마련되었다. 두빛나래 소속 발달장애인 작가들, 본오종합사회복지관의 시니어 작가들, 그리고 목각의 청소년·청년 작가들이 함께 참여해 세대와 경계를 허무는 다채로운 작품 세계를 선보인다.

특히 아트하랑의 정성은 미술 강사의 세심한 지도 아래 참여 작가들의 개성이 조화롭게 어우러진 완성도 높은 전시가 완성다.

전시의 핵심 주제는 ‘겹겹이 쌓인 시간, 겹겹이 스며든 색, 겹겹이 피어나는 이야기’로, 참여 작가들은 전통 한지를 물에 적셔 두드리고 주무르는 ‘줌치 한지’ 기법을 활용해 특유의 질감과 깊이를 표현했다. 또한 겹겹이 어우러진 한지 위에 아름다운 자연의 풍경을 담아내며 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

두빛나래 대표는 “서로 다른 색과 결이 만나 새로운 아름다움이 되고, 물이 머문 자리에 색이 피어나며 손길이 닿는 곳에 풍경이 깃들었다”며 “작품 속 형태의 질감과 유기적인 조화가 전시회를 찾아주신 모든 분께 오롯이 전달되어 따뜻한 울림을 주길 바란다”고 전했다.

이번 ‘함께 여는 스케치북’ 전시는 장애와 세대의 경계를 넘어선 화합과 소통의 메시지를 예술을 통해 전하며, 지역사회에 깊은 감동과 공감을 불러일으키고 있다. 앞으로도 두빛나래사회적협동조합은 다양한 사회적 가치를 담은 프로젝트를 지속 추진할 계획이다.