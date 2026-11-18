경기 안산시의회가 오는 23일 제307회 제2차 정례회를 열고 의원들이 발의한 조례안 5건을 심의한다.

이번 정례회에 상정된 조례안들은 기획행정위원회, 문화복지위원회, 도시환경위원회 등 3개 위원회에서 나눠 심사할 예정이다.

▲안산시의회 전경ⓒ 안산시의회 제공

이번에 심사되는 조례안은 현옥순, 백승희, 천복희, 윤오일 의원이 각각 발의한 조례들로, 내용은 중장년층 지원, 지역서점 활성화, 재가노인지원, 공공심야어린이병원 지원, 주차장 조례 일부개정 등이다.

기획행정위원회가 다루는 ‘안산시 신중년 지원에 관한 조례 전부개정조례안’은 중장년 세대가 정책 사각지대에 놓이지 않도록 조례 명칭과 대상 연령을 변경하고, 지원계획 평가와 실태조사 근거를 새로 마련하는 내용을 포함한다.

문화복지위원회는 ‘안산시 지역서점 활성화 및 지원에 관한 조례안’과 ‘안산시 재가노인지원서비스 지원에 관한 조례안’, ‘안산시 공공심야어린이병원 지원 조례안’을 심사한다.

지역서점 조례안은 지역 서점 경영 안정과 성장을 위한 지원 체계를 구축하는 데 초점이 맞춰져 있으며, 재가노인지원서비스 조례안은 노인 복지 사각지대 해소와 안정적인 노후생활 지원을 목적으로 하고 있다. 공공심야어린이병원 조례안은 심야 및 공휴일 어린이 진료 접근성을 높이고 응급실 과밀 문제를 완화하기 위한 공공 의료서비스 강화를 담고 있다.

마지막으로 도시환경위원회는 ‘안산시 주차장 조례 일부개정조례안’을 심사하는데, 상위법 개정에 따라 부설주차장의 기계식 주차장치 설치 비율 제한 규정을 삭제하는 안건이다.

조례안 심사는 24일부터 12월 2일까지 진행되며, 최종 의결은 12월 17일 개최되는 정례회 제3차 본회의에서 이뤄질 예정이다.