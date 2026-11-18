경기 안산시는 오는 21일부터 다음 달 31일까지 안산문화광장 일대에서 ‘2026 안산 겨울 빛의 나라’를 개최한다.

올해 축제는 조명과 다양한 체험 공간을 통해 시민과 관광객에게 특별한 겨울밤 추억을 선사할 예정이다.

▲‘2026 안산 겨울 빛의 나라 포스터ⓒ 안산시

이번 축제는 썬큰광장에서 갤러리광장까지 이어지는 공간을 3개 빛 주제 구역으로 나누어 꾸민다. ‘임팩트존’은 대형 크리스마스트리와 조명 꽃밭으로 화려한 겨울 풍경을 제공하며, ‘상호작용존’에서는 42인승 대형 회전목마와 캐릭터 사진 촬영 공간이 눈길을 끈다. ‘몰입존’은 오로라와 반딧불이 조명으로 이색적인 야간 산책 공간을 조성한다.

특히 올해 확대된 대형 회전목마는 금요일 오후 3시부터 8시, 토·일요일 오후 2시부터 8시까지 운영하며 어린이부터 어른까지 함께 즐길 수 있다. 이 외에도 별빛쉼터에는 빈백 의자와 어린이 블록 놀이 공간이 마련되며, 금·토요일에는 거리 공연도 펼쳐진다.

축제 개막일인 21일 오후 6시에는 썬큰광장에서 점등식과 함께 가수 전상근, 팝페라팀 베니앤, 클래식 연주팀 지아앙상블의 축하공연이 열린다.

안산시는 축제 기간 내내 현장 안전 점검을 철저히 해 방문객들이 안전하고 쾌적하게 즐길 수 있도록 할 계획이다. 또 축제 기간 안산시 관내 소비 영수증을 제시하면 회전목마를 반값인 1000원에 이용할 수 있는 특별 할인 혜택도 제공한다.

이민근 안산시장은 “다채로운 빛과 체험 프로그램으로 겨울밤을 빛내는 이번 축제에서 시민 모두가 즐겁고 따뜻한 추억을 만들길 기대한다”고 말했다.