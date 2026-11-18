경기 시흥시가 학교와 지역사회가 함께하는 교육 협력체계를 강화하고 미래교육의 발전 방향을 모색하는 자리를 마련한다.

시흥시는 시흥교육지원청, 시흥시의회와 함께 오는 23일부터 27일까지 서울대학교 시흥캠퍼스 교육협력동에서 ‘2026 벽깼수다2×시흥미래교육포럼, 시흥교육 미래수다’를 개최한다고 18일 밝혔다.

▲‘2026 벽깼수다2×시흥미래교육포럼, 시흥교육 미래수다’ 안내문 ⓒ시흥시

이번 행사는 지난 달 열린 찾아가는 교육감실 ‘시흥벽깼수다’의 후속 행사로, ‘교육의 벽을 넘어, 배움과 미래를 잇는 시흥’을 주제로 메인포럼과 3개 주제별 세션을 진행한다.

특히 학부모와 교원, 마을교육 활동가 등 다양한 교육 주체가 참여해 학교와 지역의 경계를 넘어 학생들의 성장과 배움을 지원할 수 있는 협력 방안을 논의한다.

메인 포럼은 25일 오후 2시 열리며, 시흥미래교육포럼 8개 분과의 활동과 시흥교육의 미래 방향을 공유한다. 제2기 교육도시 종합계획의 비전과 핵심 방향을 비롯해 지역산업 변화가 교육과 고용에 미치는 영향도 함께 살펴볼 예정이다.

이어 시흥시장과 시흥교육지원청 교육장, 시흥시의회 의장 등 공동위원장이 학부모와 교원, 마을교육 활동가들과 교육정책을 주제로 의견을 나눈다. 바이오산업 등 지역자원을 활용한 진로교육과 이주배경 학생을 위한 학교·마을 협력 방안 등이 주요 논의 대상이다.

주제별 세션도 23일부터 27일까지 이어진다. 마을교육거점센터 성과공유회를 시작으로 학교·마을교육 성장나눔 및 교육사업 설명회, 교육도시와 벽깨기 정책의 협력 전략 토론회가 순차적으로 열린다.

시는 이번 포럼에서 제시된 의견을 관계부서와 시흥교육지원청이 함께 검토해 향후 교육정책과 제2기 교육도시 종합계획에 반영할 계획이다.

행사에는 교육에 관심 있는 학부모와 학생, 교원, 마을교육 활동가 등 누구나 참여할 수 있으며, 참가 신청은 시흥교육캠퍼스 ‘쏙(SSOC)’ 누리집 공지사항에서 하면 된다.