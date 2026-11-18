경북 울릉군은 지난 17일 제297회 울릉군의회 제2차 정례회에서 2027년도 예산안 제출에 따른 시정연설을 통해 공항시대와 울릉의 새로운 100년을 준비하기 위한 군정 운영 방향과 3대 중점 투자계획을 밝혔다.

2027년도 예산안은 전년 대비 4.88% 증가한 총 2천580억 원으로, 일반회계 2천550억 원과 특별회계 30억 원으로 편성됐다. 울릉군은 관행적이고 비효율적인 지출은 과감히 정비하는 한편, 군민이 체감할 수 있는 성과와 미래 성장 가능성이 높은 사업에 재원을 집중한다는 방침이다.

이를 실현하기 위한 3대 중점 투자방향으로 ▲ 공항시대 기반 조성을 통한 ‘K-관광섬’ ▲ 전생애 맞춤형 케어를 통한 ‘K-아일랜드’ ▲미래울릉 100년 준비를 위한 ‘K-싱가포르’ 조성을 제시했다.

남한권 울릉군수는 “공항은 울릉의 미래를 향한 출발점이지, 결코 종착점이 아니다.”라며, “새로운 하늘길이 군민의 삶과 실질적인 정주여건의 개선으로 이어질 때 비로소 진정한 공항시대가 완성될 것”이라고 강조했다.

▲울릉군, 2027년도 예산안 2,580억 원 편성... ⓒ울릉군 제공

▲울릉군, 2027년도 예산안 2,580억 원 편성... ⓒ울릉군 제공

이어 “울릉의 미래에 투자하는 것은 곧 대한민국의 미래에 투자하는 것”이라며, “섬이라는 한계를 특별한 경쟁력으로 바꾸고, 울릉에 산다는 것이 자부심이 되는 새로운 100년을 군민과 함께 만들어 가겠다.”고 밝혔다.