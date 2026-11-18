▲18일 오후 1시 30분 국회의사당 앞에서 '전남광주 행정통합에 따른 2차 공공기관 우대이전 및 발전5사 통합본사 나주 유치 촉구 결의대회'가 열렸다.2026.11.18.ⓒ나주시

전남광주통합특별시의 행정통합에 따른 공공기관 우대이전 약속 이행과 발전5사 통합본사의 나주 유치를 촉구하는 지역 정치권과 시민사회의 목소리가 국회 앞에서 분출됐다.

18일 나주시에 따르면 이날 오후 1시 30분 국회의사당 앞에서 '전남광주 행정통합에 따른 2차 공공기관 우대이전 및 발전5사 통합본사 나주 유치 촉구 결의대회'가 열렸다.

더불어민주당 전남광주통합특별시당이 주최하고 전남광주통합특별시와 나주시가 후원한 이번 행사에는 안도걸 시당 위원장을 비롯한 지역 국회의원과 윤병태 나주시장, 범시민위원회, 향우회 등 정치권과 시민사회 관계자 350여 명이 참석했다.

이날 참석자들은 정부의 2차 공공기관 지방이전 계획에 행정통합 지역에 대한 우대 방침을 실질적으로 반영하고, 발전5사 통합본사를 나주에 설치해야 한다고 촉구했다.

이들은 전남광주가 광역 간 공동혁신도시 조성과 행정통합을 추진해 온 만큼 국가균형발전 정책에서도 이에 상응하는 지원이 필요하다는 입장을 밝혔다.

특히 공공기관 이전이 단순한 지역별 분산 배치에 그치지 않고 기존 혁신도시의 산업 기반과 연계해 지역경제의 자생적 성장동력을 확보하는 방향으로 추진돼야 한다고 강조했다.

발전5사 통합본사 유치의 핵심 근거로는 나주 빛가람혁신도시에 집적된 전력·에너지산업 기반을 제시했다.

나주에는 한국전력공사와 전력거래소, 한전KDN, 한전KPS 등 주요 전력 공공기관이 자리하고 있으며 한국에너지공과대학교(KENTECH)와 에너지밸리 기업들도 에너지산업 생태계를 형성하고 있다.

참석자들은 이러한 산업 기반에 발전5사 통합본사가 더해질 경우 발전에서 송·배전, 전력거래, 설비 정비, 전력 정보통신기술(ICT), 연구개발까지 전력산업 전반의 기능적 연계가 강화될 수 있다고 주장했다.

▲18일 오후 1시 30분 국회의사당 앞에서 윤병태 나주시장(가운데)이 '전남광주 행정통합에 따른 2차 공공기관 우대이전 및 발전5사 통합본사 나주 유치 촉구 결의대회'가 열렸다.2026.11.18ⓒ나주시

또한 에너지국가산업단지와 에너지 관련 특구, 인공태양 연구시설 등 미래 산업 기반을 활용해 에너지기업 투자와 기술개발, 전문인력 양성 및 일자리 창출로 이어지는 성장전략을 마련해야 한다고 강조했다.

이번 결의대회는 공공기관 2차 이전과 발전5사 통합본사 유치를 연계해 나주의 에너지산업 경쟁력을 강화하려는 데 의미가 있다. 다만 발전5사 통합본사 입지 확정과 정부 이전계획 반영 여부가 향후 유치의 관건이 될 전망이다.

결의대회 참석자들은 전남광주의 재생에너지 발전 기반과 나주의 전력산업 인프라를 호남권 반도체 클러스터와 연계해 에너지와 첨단산업이 함께 성장하는 초광역 산업생태계를 구축해야 한다는 데도 뜻을 모았다.

윤병태 나주시장은 "전남광주는 전국 유일의 광역 간 공동혁신도시 조성과 전국 최초의 광역 간 행정통합을 통해 국가균형발전의 새로운 길을 열어왔다"며 "발전5사 통합본사를 나주에 유치하고 호남권 반도체 클러스터와 연계해 전남광주를 대한민국 에너지·반도체 산업의 핵심 거점으로 육성하겠다"고 밝혔다.