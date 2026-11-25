국민의힘 장동혁 대표는 25일 이재명 대통령 규탄 장외 집회에 참석해 "조희대 탄핵이 아니라 이재명 탄핵이 먼저여야 하지 않겠나", "이재명을 청와대에서 끌어내서 감옥으로 보내야 하지 않겠나"라며 거친 발언을 쏟아냈다.

장 대표는 이날 오후 경북 경주시 성건동 서천둔치 인근에서 열린 '100% 위헌 이재명 탈옥법 규탄대회'에 참석해 마이크를 잡고 이같이 말했다. 태극기와 성조기를 든 지지자들이 북과 꽹과리를 치며 환호했다. 이들은 장 대표 이름을 연호하고, "이재명은 내려와라" 등 구호를 외치며 장 대표 연설 분위기를 띄웠다.

장 대표는 "이재명이 대통령 되고 나서 한 일은 오로지 탈옥 프로젝트밖에 없다"며 이 대통령이 재가한 '조작기소 특검법'을 두고 "본인이 지은 죄는 조작해서 없애고, 본인을 수사한 사람들은 조작해서 처벌하는 천하의 조작 악법"이라고 맹비난했다.

장 대표는 조희대 대법원장이 경주 출생인 점을 거론, 여당의 조 대법원장 탄핵소추 추진도 문제 삼았다. 그는 "우리 마음에 들지 않는 대법원이지만, 사법부가 우리 마음에 완전히 드는 것은 아니지만, 그래도 이재명 감옥 보내기 위해서 우리가 대법원을 지켜야 하지 않겠나. 조 대법원장을 지켜야 하지 않겠나"라고 목청을 높였다.

이어 "올해가 가기 전에 조 대법원장 탄핵안을 처리하겠다는 무도한 정권, 올해가 가기 전에 우리 국민의 손으로 끝장내야 하지 않겠나"라며 "탄핵보다 이 정권을 끝장내는 것이 먼저여야 한다. 조희대 탄핵이 아니라, 이재명 탄핵이 먼저여야 한다"고 주장했다.

장 대표는 계속해서 이 대통령을 "범죄자"로 규정하며 "이재명이 있어야 할 곳은 청와대가 아니라 감옥이다. 헌법을 파괴하고, 국민의 삶을 파괴하는 범죄자, 오직 탄핵만이 답"이라고 말했다. 또 "이런 것이 바로 독재"라며 "민주공화국인 대한민국에 독재가 설 자리는 없다"고 했다. 그는 "경주 시민이 이제 행동해야 할 때다. 지금 시작해야 할 때"라고 촉구했다.

장 대표는 집회 장소에 오기 전 "박정희 대통령 공원을 잠깐 들렀다"고도 밝혔다. 그러면서 "박정희 대통령이 직접 쓰신 글귀, '내 일생 조국과 민족을 위하여'라는 글을 다시 보고 또 마음에 새겼다"며 "범죄자 이재명이 그 어떤 무기를 들고 있다 해도 우리의 분노, 용기, 애국심을 막을 수는 없다. 국민의힘이 맨 앞에 서겠다. 그 앞에 제가 서겠다"고 말했다. 그는 "그 명령이 당 대표를 맡겨준 당원과 국민의 뜻"이라고 했다.

장 대표는 연설을 마치며 "범죄자 이재명 국민이 탄핵하자", "범죄자 이재명 당장 내려와" 등 구호를 외치고, 이를 참석자들에게도 함께 외쳐달라고 유도했다. 이날 집회에는 경주를 지역구로 둔 김석기 의원, 지도부 일원인 신동욱(최고위원)·박준태(당대표 비서실장)·김장겸(당대표 정무실장) 의원, 김민수 최고위원 등이 참석했다.