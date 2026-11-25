국민의힘 장동혁 대표가 배현진 의원의 '징계 효력정지 가처분 신청'이 법원에서 인용되자, 당 중앙윤리위원회의 입장 발표를 제지하며 "무시 전략으로 가겠다"고 말한 사실이 드러났다.

장 대표의 '조작 징계' 의혹을 연일 폭로하고 있는 최규동 전 국민의힘 윤리위원(국제사이버대학교 특임교수)은 25일 이러한 장 대표의 발언이 담긴 텔레그램 메시지 화면을 갈무리해 언론에 배포했다.

최 교수가 공개한 메신저 내용에 따르면, 최 교수는 지난 3월 6일 오전 12시 39분 장 대표에게 "입장문은 내일 점심시간쯤 나갈 것 같습니다. 오전에 받기로 했습니다"라며 "아까 상의대로 갑니다"라고 보냈다. 이후 최 교수는 같은 날 오전 8시 42분 '중앙윤리위원회 입장문' 최종 버전 파일을 장 대표에게 전송했다.

이에 장 대표는 당일 오전 9시 "오늘 윤리위는 아무 입장 내지 마시지요", "약간 무시 전략으로 가겠습니다"라고 답변했다.

최 교수가 전송한 파일에는 지난 3월 5일 배 의원이 국민의힘을 상대로 낸 '당원권 1년 정지' 징계 효력정지 가처분 신청이 법원에서 인용된 데 따른 윤리위의 "유감 표명" 입장이 담겼을 것으로 보인다. 최 교수는 앞서 배 의원 징계 조작 의혹을 폭로할 때, 배 의원 가처분이 받아들여진 당일 윤민우 윤리위원장과 메일을 주고받으며 '중앙윤리위원회 입장문' 초안을 전달받고, 내용을 조언해 수정안까지 마련한 과정을 공개한 바 있다.

실제로 윤리위는 장 대표의 지시대로 당시 어떠한 입장문도 발표하지 않았다.

아울러 최 교수는 자신이 장 대표에게 6.3 지방선거 자문단 활동 대가로 최소 5억 원에서 최대 10억 원을 요구했다는 언론 보도를 반박하며 법적 대응을 예고했다.

최 교수는 "6.3 지방선거 전략기획단은 장 대표의 요청으로 만들려고 한 당의 공식 기구"라며 "공식 임명할 참여자 이력서도 장 대표에게 보내 승인받은 후 참여자들의 동의를 받았고, 정희용 사무총장과 총무국장 공식 통로를 통해 예산을 협의하다 무산된 것이다. 전략기획단에 동원된 8명만 두어 달 시간을 허비하고, 준비만 하다 장 대표에 의해 버려진 것"이라고 주장했다. 그는 "돈 요구설, 자리 요구설은 조작 징계 국면을 회피하려는 술수일 뿐"이라고 토로했다.

한편 윤 위원장은 이날 국민의힘 공보실을 통해 배포한 입장문에서, 최 교수에 관해 "지난 5월부터 장 대표에게 요구한 자리를 받지 못하자 '대표를 끌어내리고 다른 사람을 당 대표로 만들겠다'는 취지의 이야기를 했다"고 주장했다. 최 교수가 '장 대표의 의사'라며 윤리위에 '현역 의원 무더기 제명' 등 의견을 전해왔고, 장 대표와 사이가 틀어지자 윤리위를 역으로 이용했다는 입장이다.