생산에는 늘 폐기 과정이 딸려 있다. 수많은 위험물질이 쓰이는 반도체 제조 공정도 마찬가지다. 웨이퍼를 가공한 자리에 폐수 슬러지, 분진 등 독성 폐기물이 남는다. 삼성전자와 SK하이닉스를 합하면 그 양이 연간 90만 톤에 이른다. 이를 치우는 사람은 하청 노동자다.

지난 7월 63세를 일기로 세상을 떠난 박종성 씨도 그런 일을 했다. 2012년에서 2022년 사이의 6년 11개월 간 반도체 공장에서 폐수 처리, 분진 청소, 연구동 세정 등 업무를 수행했다. 그 전에는 1986년 삼성코닝에 취업해 약 19년 동안 브라운관을 만들었다.

그가 처음 몸에 이상을 느낀 때도 삼성에서 일할 때였다. 코로나19가 유행하던 2022년의 어느 날 아들이 확진됐다는 이야기를 듣고, 종성 씨도 코로나19 검사를 받았다. 결과는 양성이었다.

진짜 문제는 그 뒤에 시작됐다. 종성 씨의 몸은 좀체 낫지 않았다. 하늘이 빙빙 도는 듯한 어지러움이 계속됐다. 메스꺼움도 가시지 않았다. 코로나19 후유증 검사를 받고, 폐 CT를 찍었다. 그리고 같은 해 9월 비소세포암 4기 진단을 받았다. 뇌와 뼈, 림프에 다발성 전이가 진행돼 있었다.

표적항암제 약값으로만 한 달이면 800만 원이 필요했다. 종성 씨는 '반도체 노동자의 건강과 인권 지킴이' 반올림을 찾아 상담을 받은 뒤 산재를 신청했다. 그때가 2025년 9월이었는데, 1년이 넘은 지금까지도 승인되지 않았다.

그가 일한 삼성도, 산재 승인 권한을 쥔 근로복지공단도 외면한 종성 씨의 위험한 노동을 반올림 상담일지와 인터뷰, 산재 신청서 등으로 살폈다.

▲ 2025년 5월 '반도체 노동자의 건강과 인권 지킴이' 반올림 활동가들과 상담 중인 고 박종성 씨. ⓒ반올림

분진 가득하고, 폐액 새 나오는 반도체 공장의 "하부바닥"

"삼성 반도체 공장의 저 하부바닥에서 시키는 일만 했지만, 쉽게 알 수 있는 게 있어. 전부 다 약품으로 이뤄져 있다는 거. 소석회를 많이 써. 소석회가 시멘트 원료잖아. 액체로 들어온 소석회를 별의별 독성 화학물질이랑 섞어서 딱딱하게 굳혀서 시멘트 공장에 보내는 거야." (2025년 5월 박종성 씨가 반올림과의 상담 중 한 말)

반도체 공정에는 불산, 황산, 염산 등 치명적인 강산류 약품과 희귀 중금속이 다량 사용된다. 쓰고 남은 독성 화학물질의 폐액은 배관을 타고 사업장 외곽에 있는, '그린센터'라 불리는 폐수 처리장으로 유입된다. 2012년 1월에서 2021년 12월 사이의 3년 1개월 간 그곳이 종성 씨의 일터였다.

종성 씨가 일한 그린센터에는 가로 20미터, 세로 4미터 크기의 대형 슬러지 탈수기가 있었다. 슬러지 탈수기는 반도체 공정의 폐액을 소석회와 섞어 10센티미터 두께의 고체 판으로 굳히는 장치다. 탈수기가 한번 작업을 마칠 때마다 5톤 분량의 고체 판이 나왔다. 탈수기는 하루 5번, 고체 판을 토해냈다.

이 기계가 제대로 작동하도록 하는 것이 종성 씨의 일이었다. 장화를 신고 탈수기 내부에 남은 들어가 잔류물질을 주기적으로 청소했다. 배관이 막히면 삽질로 적체물질을 걷어냈고, 폐액이 배관에서 새어나오면 걸레로 닦았다. 고체 판이 탈수기에서 떨어지지 않으면 탁구 라켓처럼 생긴 긁개로 가장자리를 긁어 떼어냈다.

생전에 종성 씨는 이 일을 하는 동안 몸에 "가장 데미지를 많이 먹은 것 같다"고 말했다. 일하는 내내 악취가 심했다. 낮 동안 폐수 처리장 안으로 햇빛이 비칠 때면 작업 장소에 가득찬 분진이 눈으로 보였다. 긁개로 슬러지 판을 떼어낼 때도 분진이 훅훅 날렸다. 배관을 청소할 때는 유독가스가 새어나올 수 있다는 이유로 출입하는 '뚜껑'을 닫아놓고 일했다. 지역 주민에게 반도체 폐수 처리장이 안전하다고 홍보하려 여과된 물에 풀어둔 물고기가 떼죽음을 당해 수면으로 떠오르는 일을 본 적도 있었다.

악취와 분진은 다른 일을 할 때도 종성 씨를 괴롭혔다. 발병 전 2년 8개월 간 종성 씨는 화성에 있는 삼성 반도체 공장의 유틸리티동에서 분진을 치우는 일을 했다. 10평 남짓한 공간에서 동료 한 명과 함께 천장에 연결된 배관에서 떨어지는 잿빛 분진을 투명한 자루에 담는 일이었다.

그곳에서도 분진은 어마어마했다. 하루 일하면 사람 키만 한 높이의 자루 5~8포대가 가득 찼다. 일하던 공간에서 공조장치가 돌 때면 "태풍처럼 먼지가 날렸다." 한 달에 2~3번 정도 반도체 장비에서 센 폐액을 닦는 것도 종성 씨가 하는 일 중 하나였다.

▲삼성전자가 폐수 처리장 인근에 조성한 연못. 출처 : 삼성 반도체 뉴스룸

분진·유해물질 가득한데 제대로 된 안전관리체계는 없었다

종성 씨를 괴롭힌 악취와 분진은 일부 일터의 작업환경측정 자료로도 뒷받침된다. 분진 청소 일을 하던 곳에서 기타 광물성 분진, 산화규소 등 분진과 비소, 니켈 등 발암성 금속이 검출됐다. 2023년 특수건강진단 때 종성 씨의 혈청에서는 흡입 시 폐 손상을 일으키는 물질인 인듐이 나왔다.

열거한 물질의 측정 농도는 노출기준보다 낮았지만, 고용노동부는 관련 고시에서 물질의 측정량이 노출기준 이하라는 점을 직업병을 부정하는 근거로 삼으면 안 된다고 적시했다. 유해물질의 영향은 개인마다 다르며, 여러 물질에 혼합노출 될 때의 위험이 반영돼 있지 않다는 등 이유에서다. 작업환경측정은 보통 평시 상황이 기준이기에 분진이나 폐수가 한꺼번에 쏟아져 들어 올 때의 농도도 담기지 않는다.

게다가 종성 씨가 20년 가까이 몸담은 삼성코닝의 브라운관 제조현장 작업환경측정에서도 1급 발암물질인 비소가 현행 기준치의 6배 이상 농도로 검출된 적이 있었다.

일생을 유독물질을 다루는 현장에서 일했지만 제대로 된 안전관리체계는 없었다고 종성 씨는 증언했다. 삼성코닝에서 일하던 기간과 반도체 폐기물 처리 업무를 시작했을 즈음에는 덴탈 마스크 정도를 빼면 보호구가 지급되지 않았다고 했다. 반도체 공장에서 한 달에 한 번 꼴로 안전교육을 받을 때도 발암물질에 대한 이야기는 듣지 못했다.

나중에야 안전관리 규정이 강화돼 필터 마스크와 방진복이 지급됐다. 종성 씨는 그래도 분진이 워낙 많아 보호구 안으로 유입되곤 했다고 말했다. 현장에 비치된 마스크 필터와 방진복의 개수가 부족한 것도 문제였다. 한두 개가 고작인 마스크 필터 여분을 다 쓰면, 이를 받으려 별도 배분처까지 가야 했다. 방진복도 여벌이 부족해 찢어진 옷을 입은 채 일하는 날이 있었다.

그런데도 종성 씨는 폐암 확진을 받기 직전까지 일을 계속했다. 코로나19 확진 뒤 어지럼증이 계속돼 계단을 오르다 쓰러질 것 같았던 때도 꾹 참고 선 채로 버텼다. "비정상이 출근한다"고 동료들 사이에서 소문이 나 일자리를 잃게 될까 봐 두려웠다.

▲삼성전자가 밝힌 반도체 폐수 처리 과정. 출처 : 삼성 반도체 뉴스룸

삼성에도, 근로복지공단에도 닿지 않은 "살려달라"는 호소

암에 걸린 사실을 알게 된 뒤에야 종성 씨는 일터를 떠났다. 해고를 두려워하던 때보다 더한 생활고가 그를 덮쳤다. 연 5000만 한도로 들어둔 실손보험을 들어뒀지만, 표적항암제 값만 한 달에 800만 원이 들어 매번 돈이 부족했다.

발병 3년여 뒤인 지난해 5월 종성 씨는 '반도체 노동자의 건강과 인권지킴이' 반올림을 찾아 산재 신청을 논의했다. 화학물질과 분진으로 가득했던 곳에서 그가 한 일에 대해 말하고, "아픈 사람들이 대개 돈이 없다"며 도움을 청했다. 삼성이 눈 감은 그의 사연을 활동가들은 힘을 다해 들었다.

넉 달여 뒤 종성 씨는 근로복지공단에 산재를 신청하고 반올림이 주최한 기자회견에 아픈 몸을 이끌고 직접 참석했다. 삼성 반도체 공장의 CCSS룸에서 일하다 뇌종양으로 숨진 고 이대성 씨의 배우자도 함께였다.

그날 종성 씨는 "지금 이 순간도 허리와 관절이 몹시 아프다. 아픈 통증은 참는다 해도 항암 때문에 경제적 고통을 당하고 있다"며 "저는 어떻게든 살아야겠다. 제발 살려주시라"며 빠른 산재 승인을 촉구했다.

당일 반올림 기록팀과 한 인터뷰에서 종성 씨는 "외주업체라고 하지만 결국 삼성 식구였던 사람들이 회사 차려서 운영하는 건데, 우리는 하나도 잘못이 없다는 이중적인 태도에 화가 난다", "특히 생존과 직결된 위험한 작업을 하청 주는 것이 문제"라며 삼성의 책임도 강조했다.

위험한 일을 하청 노동자에게 맡긴 삼성에도, 마지막 동아줄과도 같았던 근로복지공단에도 그날 그가 남긴 호소는 가닿지 않았다. 종성 씨는 지난 7월 세상을 떠날 때까지 어떤 보상도 받지 못했다. 병으로 인한 고통은 종성 씨와 가족들의 몫으로 남았다.

그리고 아무 일도 없었다는 듯 종성 씨가 떠난 자리에는 이제 다른 하청 노동자가 일하고 있을 것이다. 도무지 달라지지 않는 작업환경을 걱정했던 종성 씨는 반올림과의 첫 상담 중 분진이 피어오르던 탈수기 앞에서 일하던 날을 떠올리며 이렇게 말했다.

"지금도 그럴 거야. 지금도 그렇고. 어제도 그렇고. 내일도 그렇게 일해야 되고."