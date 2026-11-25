이재명 대통령이 범진보진영 내에서 '우회 파병'이라는 우려가 나오고 있는 청해부대 작전지역 확대안과 관련 "우리 선박과 해상수송로 안전 확보를 위한 청해부대의 임무는 넓히되, '전쟁불개입' 원칙은 분명히 지킬 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 25일 소셜미디어 X(옛 트위터)에 쓴 글에서 "정부는 기 파견된 청해부대의 활동시한을 연장하는 이번 기회에 작전 범위를 확장하고 작전역량을 강화하고자 한다"면서도 "전쟁에는 관여하지도, 개입하지도 않을 것"이라고 못박았다.

이 대통령은 구체적으로 "기존 해군 구축함에 해상초계기와 소해(기뢰 제거) 지원 역량을 더하고, 작전지역은 아덴만에서 오만 남방 외해까지로만 확대한다"고 밝히며 "호르무즈 해협은 물론 그 인근 해역도 활동범위에서 제외된다"고 했다.

그는 또 "지휘권은 우리 군이 갖고 독자 지휘체계를 유지하며. 우리의 판단과 통제에 따라 임무를 수행"할 것이라고 했다. 미-이란 간 전쟁에 끌려들어갈 수 있다는 우려를 차단하려 한 것으로 보인다.

이 대통령은 이 글에서 "지난 9월 말씀드린 것과 같이, 전투부대 파견은 물론 전쟁에 관여하거나 개입하는 일은 없음을 분명히 밝힌다", "외국간 전쟁에는 관여하지 않는다"고 하는 등 '전쟁 불관여' 입장을 여러 차례 강조했다.

이 대통령은 "파견 목적은 오직 우리 국민의 안전과 선박 및 해상수송로의 보호"라며 "(이는) 커지는 해적 위협에 대응해 우리 선원과 선박이 안심하고 항해할 수 있도록 하는 조치"라고 설명했다.

이 대통령은 "국민의 생명과 안전을 지키는 일에는 한 치의 소홀함도 없어야 한다"며 "우리 경제의 생명선인 바닷길과 선박의 안전을 확보하는 일 역시 국가의 중요책무"라고 했다.

그러면서 "바다 위의 위협 앞에서 가만히 있을 수도, 무임승차할 수도 없다"면서 "우리 국민의 안전과 생명, 이익은 우리 스스로의 힘으로 지켜내야 한다"고 "책임있는 중견 강국으로서의 역할"을 강조했다.

▲이재명 대통령이 지난 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ연합뉴스

앞서 지난 10일 국무회의에서 청해부대 파병 연장안이 통과되자, 시민단체 참여연대는 즉각 "명백한 꼼수 파병"이라며 "단순히 해적 활동에 대응하기 위해서라면 굳이 작전 범위를 확대하고 기뢰탐지·제거 부대를 보낼 필요가 있는지 의문"이라고 의혹을 제기했다.

"초계기가 미군의 대이란 군사작전이나 미군이 주도하는 연합해군사령부의 대후티 작전 등 다른 '해양안보작전'을 위한 정보수집과 공유에 이용되지 않는다는 보장이 없다"는 것이다. 지난 16일 국회에서는 시민단체와 조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당, 정의당 등 진보진영 정당들이 공동으로 반대 회견을 열기도 했다.

혁신당은 지난 23일 국회 국방위원회에 파병연장 동의안이 상정되자, 당 대변인 논평을 통해 "단순한 해상교통로 보호를 넘어 특정 국가에 대한 군사적 감시나 견제로 인식될 가능성을 배제하기 어렵다"며 "특히 초계기 관측 대상과 비행경로, 활동 방식에 따라 상대국이 이를 군사정보 수집이나 적대적 행위로 받아들일 소지가 크다"는 점을 지적했다.

국방위는 이런 가운데 이날 소위원회를 열어 파병연장 동의안을 여야 양당 합의로 통과시켰고, 오는 26일 전체회의 의결을 앞두고 있는 상태다. 이 대통령의 X 메시지는 국방위 전체회의 상정을 앞둔 시점에서 나온 셈이다.