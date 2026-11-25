'조작징계' 의혹을 둘러싼 국민의힘 장동혁 대표와 전·현직 윤리위원 간 폭로전이 이어지는 가운데, 장 대표의 해명이 오히려 발목을 잡는 모양새다. 장 대표는 무소속 한동훈 의원 '제명' 징계 결정 과정에 직접 개입했다는 논란을 두고 "윤리위 징계와 관련해 당 대표가 의견을 제시하는 건 지극히 당연한 일"이라고 주장했는데, 당내에선 "부적절한 처신"이라는 비판이 나온다.

친오세훈계로 꼽히는 국민의힘 김재섭 의원은 25일 YTN 라디오에서 "윤리위의 독립성이 해쳐졌다는 점, 당내 사법기구 같은 곳에 대표가 이래라저래라 결정을 다 전달한 상태에서 그대로 (징계) 결론이 나왔다면 시스템에 관한 문제다. 장 대표가 지도자로서 책임지는 게 맞다"고 밝혔다.

김 의원은 "많은 중진 의원"이 이와 같은 입장을 취하고 있다고 분위기를 전했다. 그는 "장 대표의 한 의원에 대한 비판은 너무나 내로남불"이라고 했다.

과거 친윤석열계로 분류됐으나, 계파색이 옅은 것으로 평가되는 이만희(3선) 의원은 이날 채널A 유튜브 방송에 나와 "지금까지 드러난 것만 가지고도 대표의 처신 자체가 상당히 부적절해 보인다"며 "그동안 윤리위 업무 자체는 독립적으로 해야 한다, 객관적으로 해야햔다고 대표가 많이 강조했다"고 지적했다.

이 의원은 장 대표가 외부 인사인 최규동 전 윤리위원(국제사이버대학교 특임교수)과 윤리위 운영에 관한 의견을 교환한 거 자체로 "적절한 사안은 아니다"라며 "제일 화가 나는 건 최규동이라는 사람이 어떤 사람인데 당이 내놓은 중요한 결정에 이런 역할을 할 수 있는 건가. 굉장히 마땅치 않게 생각한다"고 말했다.

중진 윤상현(5선) 의원은 페이스북을 통해 "당 대표의 의견 전달이 윤리위의 독립적인 판단을 침해하는 수단이 돼서는 안 된다"며 "지금 제기된 의혹의 본질도 윤리위가 과연 독립적이고 공정하게 징계 절차를 진행했느냐는 것"이라고 꼬집었다.

징계 당사자인 한동훈 의원은 전날 저녁 MBC 라디오에서 "(장 대표가) 개입을 자인했다. 이렇게 되면 윤리위 결정은 하자가 있는 정도가 아니라 원천적으로 무효인 것"이라며 "의도적인 기획 숙청이 드러났다"고 주장했다. 한 의원은 직접 장 대표에 대한 법적 대응에 나설 가능성을 시사했다.

앞서 최 전 위원은 장 대표와 나눈 텔레그램 메시지 등을 공개하며 한 의원, 국민의힘 배현진 의원 등 친한동훈계 인사들에 대한 윤리위의 징계 결정 과정에 장 대표가 직접 개입했다고 밝혔다.

이에 장 대표는 전날 기자들에게 "당 대표가 윤리위에 징계와 관련해 의견을 제시하는 건 지극히 당연한 일이다", "당 대표 의견도 들어가면 안된다고 생각하는 자체가 잘못"이라며 논란을 반박했다. 장 대표는 최 전 위원의 폭로를 "배신행위"라고 했고, 한 의원에 대한 징계 정당성을 피력하며 "한 의원은 보수 궤멸의 중심에 서 있는 사람"이라고 화살을 돌렸다.

한편 당권파는 '조작 징계' 폭로를 "정치 공작"으로 일축했다. 박충권 당 수석대변인은 KBS 라디오에 나와 "대표가 여러 기회에 의견을 개진한 걸 조작 징계라고 프레이밍 하는 것"이라며 "대표의 의중은 충분히 전달될 수 있고, 받아들이고 안 받아들이고는 윤리위원의 선택 아니겠나"라고 했다.