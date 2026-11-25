이재명 대통령은 25일 "올해부터 2030년까지 매해 평균 24만 호 정도의 공적주택을 공급할 예정"이라고 했다. 이를 통해 주택 공급 물량 부족 상황을 개선하고 주거 사다리 기능을 제공하겠다는 것이다.

이 대통령은 서울 은평구청에서 열린 현장간담회에서 정부의 공적주택 공급 계획을 "역대 최대 규모"라며 "지난 10년 평균과 비교해도 50%가 확대된 수준"이라고 했다. 앞서 국토교통부는 2030년까지 공적주택 119만 호 공급 계획을 밝힌 바 있다.

이 대통령은 "22년부터 25년까지 인허가도 착공도 대폭 줄어들어서 한 3년 정도의 텀을 두고 주택 공급 부족을 불러오기 때문에 지금 주택시장이 좀 불안정해진 상태"라며 "최대한 속도를 내서 물량을 확대 공급하는 게 정말로 중요하다"고 했다.

특히 "앞으로는 위치나 면적 또는 품질 측면에서 중산층들도 얼마든지 선택할 수 있는, 새집을 마련하는 데에 이르는 과정, 즉 주거 사다리로서의 한 선택지 역할을 할 수 있게 하는 게 중요하다"고 했다. 이 대통령은 "집 문제 때문에 우리 국민들이 고통받는 건 참으로 슬픈 일"이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 "집은 원래 행복한 보금자리여야 되는데, 물론 자산 증식 수단의 성격도 없는 건 아니지만 투자 자산으로서의 비중이 너무 커지는 바람에 왜곡된 측면들이 많이 있다"며 "주거로서의 기능을 제대로 못 하다 보니까 많은 사람들이 장래에 대해서 불안감을 갖게 되는 한 원인"이라고 했다. 그러면서 "이것을 완화해 주는 완충 영역을 공공영역 주택들이 해줘야 된다"고 했다.

이어 이 대통령은 "과거에 우리가 가지고 있던 공공임대주택 하면 딱 떠오르는 이미지가 있다. 외진 곳의 좁은 면적에 주거 지원을 받아야 되는 매우 어려운 사람들이 사는 곳, 이렇게 이미지 지워져서 공공임대주택 하면 인상이 그리 좋지 않았던 게 사실"이라며 "이 정책을 대대적으로 바꿔야 된다"고 했다.

이 대통령은 "정부의 방침은 공적임대주택이라고 이름을 바꿨다"며 "과거에 좋지 않은, 부족해 보이는 공공임대, 요즘은 안 쓰는 용어이긴 하지만 '영세민 주택' 이런 이미지에서 벗어나서 하나의 가능한 선택지로서 누구든지 자가를 구입하기 전에 큰 불평 없이 또는 어려움 없이 살 수 있는 공적 공간을 제공해야 된다"고 했다.

이 대통령은 거듭 "개인이 매입한 것이든, 아니면 공적 영역에서 제공돼서 임차한 것이든 차이가 없어야 된다"며 "하나의 선택지로 공공임대주택이 역할을 할 수 있어야 된다"고 했다.

또한 "많은 국민들한테 기회를 주기 위해서 공적임대주택 비중도 많이 늘리게 될 텐데, 과거와 다르게 속도를 최대한 높이고 많이 공급하는 게 중요하다"며 "주거 안전매트로써의 공적주택, 주거 사다리로서의 공적주택, 정부의 책임을 최대한 확대하고 주택 시장이 안정될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

아울러 "새로운 주택 공급이 새로운 주택 투기의 진원지 역할을 하는 사례들이 없지 않은데, 그렇게 되지 않도록 하는 대비도 중요할 것"이라고 덧붙였다.