미국 중간선거에서 민주당이 압승하면서 내년 1월 새로운 의회가 개원하는 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 1월까지는 이란과 전쟁을 이어갈 수 있는 예산이 마련돼 있다고 밝혔다. 1월 전까지 협상을 마무리지으려 한다는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 주장에 대해서는 웃음을 터뜨리며 미국이 휴전 협상에 급할 것이 없다는 반응을 보였다.

24일(이하 현지시간) 트럼프 대통령은 백악관 집무실에서 가진 <뉴욕포스트>와 인터뷰에서 이란과 전쟁 예산이 내년 1월까지 "확보되어 있다"고 말했다. 매체는 "트럼프 대통령은 오는 1월 민주당이 의회 주도권을 잡게 되면 자신의 군사적 선택지가 제한될 수 있음을 인정"했다고 전했다.

트럼프 대통령은 민주당이 다수당이 된 의회에서 이란과 전쟁 예산이 승인되지 않을 수 있다는 점을 언급하며 "완전한 승리"를 "패배"로 바꾸는 것이라고 주장했다. 그는 "이란의 해군, 공군이 사라졌고, 대공망도 지도자들도 사라졌다"라며 "(민주당이) 그렇게 (예산을 중단)한다면 승리를 패배로 바꿀 뿐"이라고 말했다.

그는 "우리가 승기를 잡았는데 그들이 정치적으로 어떻게 그렇게 할 수 있을지 모르겠다"라면서 "우리는 원할 때면 언제든 이 전쟁을 끝낼 수 있다"라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이란이슬람공화국을 없애려는 이스라엘의 목표에 대해 "아마도 가능할 것"이라면서도 "정권 교체에 찬성한 적도, 반대한 적도 없다. 그것은 나에게 결코 기준이 아니었다. 그저 그들이 핵무기를 갖지 않기를 바랄 뿐"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령이 내년 1월 의회 권력 교체로 이란과 전쟁 수행이 어려워지는 상황을 우려하고 있는 것으로 보이는데, 러시아-우크라이나 전쟁 역시 영향을 받고 있는 것으로 보인다.

24일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 <블룸버그> 통신과 인터뷰에서 스티브 위트코프 특사와 제러드 쿠슈너 등 미국 협상 대표단이 내년 1월까지 러시아와 우크라이나 간 합의를 원한다고 했다면서, 우크라이나에 불리한 합의는 하지 않을 것이라고 밝혔다. 그러면서 그는 트럼프 정부의 외교적 노력이 실패할 경우 민주당이 권력을 잡을 의회에 도움을 요청할 것이라고 말했다.

<뉴욕포스트>는 미국이 1월까지 러시아-우크라이나 간 평화 협정을 원하고 있다는 젤렌스키 대통령의 발언에 대해 질문하자 트럼프 대통령이 "소리를 내며 웃음을 터뜨렸다"라고 전했다.

트럼프 대통령은 전쟁이 길어지고 있는 이유에 대해 "손바닥도 마주쳐야 소리가 나기 때문"이라며 러시아와 우크라이나 모두에 잘못이 있다고 말했다. 그는 "나는 시한에 쫓기고 있지 않다. 그저 전쟁이 끝나는 것을 보고 싶을 뿐"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 "알다시피 그것(러우 전쟁)은 우리에게 영향을 미치지 않는다"며 "오늘이라도 끝낼 수 있다면 좋겠지만, 양쪽이 함께해야 하는 일이다. 그러니 어떻게 될지 지켜보자"라고 말했다.

그는 "때로는 (블라디미르 푸틴 러시아 대통령이) 준비된 것처럼 보이지만 젤렌스키가 준비되지 않았고, 때로는 젤렌스키가 끝내고 싶어 하지만 푸틴이 준비되지 않았다"라며 "어느 날이냐에 따라 다르다"라고 설명했다.

한편 지난 아시아 순방 당시 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 가질지에 관심이 모아졌지만 끝내 회담은 성사되지 않았다. 트럼프 대통령은 이와 관련 첫 번째 임기 당시 김 위원장과 주고받았던 이른바 '러브레터'를 지금이라도 재개할 수 있다고 말하며 북미 정상회담에 대한 의지를 굽히지 않았다.

미 일간지 <월스트리트저널>은 지난 21일 트럼프 대통령이 김정은 위원장에게 친서를 보냈지만 유엔 주재 북한 대표부가 이를 개봉하지 않은 채 돌려보냈다고 보도한 바 있다. 이에 김 위원장이 트럼프 대통령을 무시하고 있는 것 아니냐는 관측이 나오기도 했다.

그러나 트럼프 대통령은 김 위원장과 접촉을 "당장이라도 다시 시작할 수 있다. 단지 지금은 그런 일이 일어나고 있지 않을 뿐"이라며 "주제는 핵무장 같은 것들이 될 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 김 위원장과 친서를 주고 받은 것이 "최근에는 없었다"며 "서로 다른 일들로 바빴기 때문"이라고 말했다. 그는 "제가 처음 취임했을 때는 (북한의 핵 문제가) 아주 큰 문제였고 위협이었지만 지금은 상황이 좀 잠잠해진 ​​것 같다"라고 평가했다.

트럼프 대통령은 김 위원장이 만나자는 미국의 요청을 무시하고 거부한 것이냐는 질문에 "아니다, 그는 무시하지 않았다"라며 "우리가 만날 때가 올 것이다. 단지 정말로 적절한 시기가 아니었을 뿐이다. 매우 바쁜 (에이펙) 이틀이었다"라고 답했다.