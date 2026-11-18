경북 영양군이 한울원전 방사능비상계획구역 편입 후 첫 주민대피훈련을 통해 주민 대피부터 구호소 운영까지 재난 대응 절차를 점검하고 관계기관 협력체계를 강화했다.

영양군은 지난 18일 수비면 수하3리 일원에서 주민 60여 명과 행정안전부, 원자력안전위원회, 경찰·소방 등 관계기관을 포함한 100여 명이 참여한 가운데 방사능 방재 주민대피훈련을 실시했다.

이번 훈련은 지난해 8월 수하3리가 한울원전 방사능비상계획구역에 새롭게 편입됨에 따라 주민 보호와 유관기관 협력체계를 점검하기 위해 마련됐다.

훈련은 한울원전 방사능비상 발령을 가정해 ▲비상상황 전파 및 주민 집결 ▲비상버스를 이용한 구호소 이동 ▲방사선 오염 검사 및 제염 ▲방호약품 배포와 구호물품 지급 순으로 진행됐다.

오도창 영양군수는 “첫 주민대피훈련을 통해 관계기관 협조체계와 주민 대피 절차를 확인했다”며 “지속적인 교육과 실전훈련으로 방사능 재난 대응 역량을 강화하겠다”고 말했다.