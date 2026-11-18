▲전국혁신도시협의회는 18일 오후 국회의사당 앞에서 혁신도시를 지역구로 둔 국회의원과 11개 회원도시 자치단체장, 시민사회단체 관계자 등 600여 명이 참여한 가운데 ‘공공기관 2차 이전 정부 방침 이행 촉구를 위한 공동 결의대회’를 가졌다.2026.11.18.ⓒ나주시

정부의 공공기관 2차 지방이전 규모 축소와 이전계획 발표 지연에 대한 우려가 제기되는 가운데 윤병태 전국혁신도시협의회장이 정부의 당초 이전 방침 이행을 촉구하고 나섰다.

18일 오후 국회의사당 앞에서는 '공공기관 2차 이전 정부 방침 이행 촉구를 위한 공동결의대회'가 열렸다.

이날 결의대회에는 전국혁신도시협의회장인 윤병태 나주시장과 신정훈 국회의원을 비롯한 혁신도시 지역구 국회의원, 11개 회원도시 자치단체장, 시민사회단체 관계자 등 600여 명이 참석했다.

이번 결의대회는 정부가 지난 9월 3일 발표한 공공기관 2차 이전 기본방침의 조속한 이행을 요구하고, 이전 규모 축소 가능성과 구체적인 이전계획 발표 지연에 공동 대응하기 위해 마련됐다.

윤병태 협의회장은 대회사에서 "공공기관 2차 이전은 더 이상 미룰 수 없는 국가적 과제"라며 "정부가 지난 9월 3일 발표한 기본방침은 흔들림 없이 원칙대로 이행돼야 한다"고 강조했다.

이어 "당초 이전 규모를 유지하고 본사의 핵심 기능까지 실질적으로 이전해야 한다"며 "정부가 명확한 기준에 따라 이전기관의 최종 입지를 책임 있게 결정해 지역 간 불필요한 갈등을 막아야 한다"고 밝혔다.

공공기관 이전 과정에서 발생할 수 있는 종사자들의 우려와 지역 간 갈등에 대한 정부의 책임 있는 대응도 주문했다.

▲전국혁신도시협의회 윤병태 회장(나주시장)이 공공기관 2차 이전 정부 방침 이행과 조속한 이전계획 확정 등을 촉구하는 대회사를 하고 있다.2026.11.18.ⓒ나주시

윤병태 협의회장은 이전 대상 공공기관과 노동조합의 협력을 당부하면서 정부 역시 이전기관 임직원과 가족들이 안정적으로 정착할 수 있도록 충분한 지원대책을 마련해야 한다고 강조했다.

이날 신정훈 의원과 윤병태 협의회장이 발표한 공동건의문에는 공공기관 2차 이전의 실효성을 높이기 위한 구체적인 요구사항이 담겼다.

우선 수도권에 남는 공공기관을 최소화하고 전략·예산·인사·투자 등 본사의 핵심 의사결정 권한을 지방으로 실질적으로 이전해야 한다고 요구했다.

또한 기능적으로 연관된 공공기관을 기존 혁신도시에 집중 배치해 기관 간 협력과 지역산업의 연계성을 강화하고, 공공기관 이전이 지역의 자생적인 성장 기반 확충으로 이어져야 한다고 강조했다.

전국혁신도시협의회는 이번 결의대회를 계기로 11개 회원도시 간 협력을 강화하고, 정부의 공공기관 2차 이전 방침이 구체적인 실행계획과 지역 성장으로 이어질 수 있도록 국회 및 관계기관과 공동 대응을 지속할 방침이다.

한편 전국혁신도시협의회는 전국 9개 혁신도시가 소재한 11개 시·군·구 자치단체장으로 구성된 협의체로, 혁신도시 발전과 국가균형발전을 위한 공동 정책 건의와 협력사업 등을 추진하고 있다.