진도군이 여행 지원사업 '진도나,가게: 1박 2일 진도 빼기' 참가자를 모집한다.

18일 군에 따르면 이번 사업은 여행자가 진도에 1박 2일 이상 머물며 지역 곳곳을 둘러보고, 여행에서 발견한 진도의 매력을 사회관계망서비스(SNS)에 영상으로 공유하는 방식으로 운영된다.

모집기간은 오는 12월 23일까지이며 참가자는 여행 일정을 짜고 취향에 따라 관광지와 지역 상점을 자유롭게 방문할 수 있다.

모집 대상은 진도군 외 지역에 거주하며 사회관계망서비스(SNS) 활동이 가능한 여행자로, 1인부터 최대 4명까지 조를 이뤄 신청할 수 있다.

▲'진도나,가게' 참가자 모집 포스터ⓒ

진도군은 1차로 신청서와 거주지 등 참가 자격을 확인하고, 2차로 사회관계망서비스(SNS) 활동내역 등을 살펴 참가자를 선정한다.

여행지원금은 조 인원에 따라 1명 20만 원, 2명 35만 원, 3명 45만 원, 4명 55만 원을 지급하며, 지역상품권 앱 '착(chak)'을 통해 진도아리랑상품권으로 지급한다.

진도군은 온라인 사전 안내를 마치고 지급 정보를 확인한 뒤 지원금의 50%를 먼저 지급한 후, 나머지 50%는 여행과 필수 과제를 모두 마친 것을 확인한 뒤 지급한다.

참가자는 진도군에서 1박 2일 이상 머물며 방문한 관광지와 여행 중 경험한 진도의 모습을 담아, 15초 영상과 30초 영상을 제작해 사회관계망서비스(SNS)에 게시해야 한다.

진도군 관계자는 "겨울방학과 연말 연휴에 가족, 친구, 연인과 함께 진도의 매력을 발견하는 여행이 되길 바란다"며 "여행지원금을 통해 진도 방문의 문턱을 낮추고, 더 많은 여행자가 지역에 머물며 다양한 관광자원을 경험하도록 하겠다"고 말했다.

진도는 아름다운 바다 풍경과 함께 남도의 예술 및 역사적 가치를 동시에 느낄 수 있는 매력적인 여행지로, 대표 관광지는 진도 신비의 바닷길과 운림산방, 진도타워 등이 있다.