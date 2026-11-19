전남광주 장흥군이 2026년도에 편성한 7390억 원 규모 예산 중 약 1080 여 억 원이 11월 기준으로 아직 집행되지 않은 채 이월된 것으로 확인됐다.

이 중 명시이월액은 854여억 원, 사고이월액은 229여억 원에 달한다.

▲장흥군 청사

명시이월은 당해년도 예산 중 집행하지 못한 금액을 다음 해 예산으로 넘겨 사용하는 경우를 뜻한다.

19일 군에 따르면 이번 미집행 이월 사유는 스포츠 사업과 정남진 종합스포츠타운 준공 지연, 농산 조사료확충사업의 계절적 특성, 한우명품관 조성 착공 지연, 수산물 콜드체인 사용자 선정 지연, 통합환경허가 등 행정절차 연기, 도시재생지원센터 리모델링 지연, 우기철 안전사고 예방 공사 중지 등에 따른 112건의 사업에서 비롯됐다.

이처럼 예산 집행 지연으로 인한 이월액 증가에 대해 지역 내에서는 장흥군이 사업 사전검토와 절차상 준비가 부족했다고 비판하는 목소리가 나온다.

장흥군의회 황호연 부의장은 "예산 부족을 호소하면서도 사업에 대한 충분한 사전검토가 이뤄지지 않아 문제"라며 "구체적인 검토와 절차 마련이 선행돼야 예산 낭비나 이월 문제가 발생하지 않는다"고 꼬집었다.

이에 대해 장흥군은 "외부 환경 변화와 계획 수정 등으로 사고이월과 명시이월이 불가피하게 늘어난 점은 인정한다"며 "앞으로는 사업을 신속히 집행해 이월액을 줄이고 예산의 효율적 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 미집행 이월 예산 문제는 주민 복리 증진과 지역 발전을 위한 사업 추진에 차질을 초래할 우려가 커, 정확한 원인 분석과 함께 신속한 집행 대책 마련이 요구되고 있다.