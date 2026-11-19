원조 친명(親이재명)으로 꼽히는 더불어민주당 김영진 의원이 당의 '신천지 내홍' 사태에 대해 "당원으로서도 부끄럽고 국민들 보기에도 대단히 부끄러운 상황"이라며 "국민들에게 대단히 무릎 꿇고 사과를 해야 되는 상황"이라고 비판했다.

김 의원은 19일 문화방송(MBC) 라디오 인터뷰에서 이같이 말하며 김민석 대표와 정청래 전 대표 간 갈등에 대해 "유령을 가지고 싸우고 있다. 그 실체에 대해 상호가 다 알고 있음에도 각자의 논거를 가지고 주장하고 있는 것"이라고 지적했다.

김 의원은 "전당대회 당시 정청래 후보는 김민석 후보에게, 김 후보는 정 후보에게, 송영길 후보도 각 후보들에게 할 말 안 할 말을 다 했다"라며 "(그중에) 어떤 것이 올바르고 어떤 것이 그르다 하기에는 그렇게 큰 차이는 없었다"고 설명했다.

즉 '실체가 없는' 시시비비를 두고 각자의 주장만을 쏟아내고 있다는 취지의 지적이다. 김 의원은 이어선 "그 상황에서 당대표 경선에서 이겼던 김 대표가 세 차례에 걸쳐서 (전대 당시 신천지 의혹 제기를) 사과한 상황"이라고 강조했다.

김 의원은 최민희 최고위원의 비공개 당원간담회 발언 논란에 대해서는 "조금 더 본인의 발언의 진위에 대해서 얘기할 필요가 있다"며 "어떤 근거와 내용을 가지고 있었기 때문에 얘기한 거 아니겠나"라고 날을 세웠다.

김 의원은 "거기에 대해 얘기를 하고, 김 대표가 사과했듯 최 최고위원이 사과하면, (최 최고위원이 본인의 사과를 김 대표의 사과와) 동일한 사과로 받아들일 것인가에 대해서도 물어보고 싶다"고 꼬집기도 했다.

그는 최 최고위원의 징계와 관련해선 별도의 의견을 내지 않은 채 "윤리심판원 심판에 맡기고 받아들여야 된다"며, 특히 "심판원의 결정을 부인하면 그것은 전체 민주당을 부인할 수 있는 상황"이라고 했다. 친청(親정청래)계의 반발을 염두에 둔 견제구로 읽힌다.

그는 김 대표와 정 전 대표 간 만남 성사에 대해선 "정 전 대표가 '만나서 얘기할 게 없다' 이렇게 얘기하고 있기 때문에 좀 시간이 필요한 것 같다"고 정 전 대표의 책임에 방점을 뒀다. 반면 정 전 대표는 '김 대표 측으로부터 연락이 없다'는 점을 강조하고 있는 상황이다.

다만 김 의원은 "정 전 대표가 제기했던 문제에 관해서 김 대표도 다시 한번 명확하게 사과를 진행하고 그런 다음에 진정성 있게 정 전 대표를 만나서 나가는 게 필요하다"며 "정 전 대표도 본인이 원하는 책임과 사과가 무엇인지 좀 더 구체적으로 얘기하는 게 필요하다"고 말해 중재 입장을 강조했다.

김 의원은 친명계와 친청계 간의 '분당'까지 우려하는 목소리에 대해서도 "그렇게까지는 가지 않는다. 김민석·정청래 전·현직 대표가 그럴 마음이 없다"며 "다음 총선과 대선을 잘 해보자라고 하는 총론에 대해서 (두 사람 중) 반대할 사람은 없다"고 했다.

그는 그러면서 "신천지 문제와 김민석·정청래 전·현 대표의 싸움에 대해서 관심 있는 당원들이 별로 없다", "국민들도 지겨워하고 있고 '민주당 뭐하는 거야. 그렇게 한가해?; 이렇게 하는 질책에 대해 민주당의 지도자들과 책임자들이 귀담아 듣고 움직여야 된다"고 거듭 호소했다.

김 의원은 추미애 경기지사가 SNS 글로 김 대표를 비판하며 이번 갈등 국면에 참전한 것을 두고선 "과유불급", "그럴 시간과 고민이 있으면 경기도 의원들과 협의하면서 (도의) 문제를 해결해 갔으면 좋겠다"고 일침을 놨다.

한편 김 의원은 전날 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 일본 입국을 거부당한 데 대해선 "일본 외교부와 일본 청에서 상당히 독도 문제에 관한 저강도 전략의 일환으로 이번에 대응한 게 아닌가"라고 주장했다.

김 의원은 "보이지 않게끔 독도를 분쟁화시켜서 (쟁점을) 만들고자 하는 그들의 생각을, 이렇게 조국 전 대표의 입국을 불허하면서 만든 게 아닌가"라며 "그 의도가 대단히 불순한 측면이 있지 않나"라고 지적했다. 그는 '전과 문제 때문'이라는 일본 측 설명에도 "핑계인 것 같다"고 주장했다.