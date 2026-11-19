전남 보성군은 대한장애인체육회의 '2026년 찾아가는 장애인생활체육 이동 차량 지원사업' 공모에 선정돼 보성군장애인체육회에 이동 차량 1대를 지원했다고 19일 밝혔다.

'2026년 찾아가는 장애인생활체육 이동 차량 지원사업'은 장애인들의 체육활동 참여를 돕기 위해 마련된 사업이다.

▲보성군, 장애인의 체육활동 참여 기회 확대와 이동 편의 증진을 위해 보성군장애인체육회에 이동 차량을 지원했다.ⓒ보성군

이번에 지원된 차량은 보성군장애인체육회가 운영하는 생활체육 프로그램과 각종 대회 및 체육 행사 참가 등에 활용될 계획이다. 보성군은 이 차량을 통해 이동에 어려움을 겪는 장애인의 체육시설 접근성과 참여 기회를 크게 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김철우 보성군수는 "이번 이동 차량 지원이 장애인들의 체육활동 참여 문턱을 낮추고, 보다 편리하게 체육을 즐길 수 있는 계기가 되길 바란다"며, "앞으로도 누구나 체육활동을 통해 건강하고 활기찬 삶을 누릴 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

한편, 보성군은 장애인의 체육활동 참여 확대를 위해 '장애인 스포츠 강좌 이용권 지원사업'을 추진 중이며, 5세에서 69세 등록 장애인에게 1인당 월 최대 11만 원까지 수강료를 지원하고 있다.

또한 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 ‘반다비 체육센터’ 건립도 추진하며 생활체육 기반 확충에 힘쓰고 있다.