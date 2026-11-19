전남 보성군은 대한장애인체육회의 '2026년 찾아가는 장애인생활체육 이동 차량 지원사업' 공모에 선정돼 보성군장애인체육회에 이동 차량 1대를 지원했다고 19일 밝혔다.
'2026년 찾아가는 장애인생활체육 이동 차량 지원사업'은 장애인들의 체육활동 참여를 돕기 위해 마련된 사업이다.
이번에 지원된 차량은 보성군장애인체육회가 운영하는 생활체육 프로그램과 각종 대회 및 체육 행사 참가 등에 활용될 계획이다. 보성군은 이 차량을 통해 이동에 어려움을 겪는 장애인의 체육시설 접근성과 참여 기회를 크게 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
김철우 보성군수는 "이번 이동 차량 지원이 장애인들의 체육활동 참여 문턱을 낮추고, 보다 편리하게 체육을 즐길 수 있는 계기가 되길 바란다"며, "앞으로도 누구나 체육활동을 통해 건강하고 활기찬 삶을 누릴 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
한편, 보성군은 장애인의 체육활동 참여 확대를 위해 '장애인 스포츠 강좌 이용권 지원사업'을 추진 중이며, 5세에서 69세 등록 장애인에게 1인당 월 최대 11만 원까지 수강료를 지원하고 있다.
또한 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 ‘반다비 체육센터’ 건립도 추진하며 생활체육 기반 확충에 힘쓰고 있다.
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