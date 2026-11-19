전남광주 영암군은 올해 처음 도입한 '영암형 공공비축미 매입 플랫폼'을 통해 건조벼와 친환경벼, 가루쌀벼 매입 현장 업무의 효율성이 크게 높아졌다고 19일 밝혔다.

'공공비축미 매입 플랫폼'은 농민들이 수확한 쌀을 공공비축미로 매입하는 과정을 훨씬 편리하고 효율적으로 만들어 주는 시스템이다.

▲ 영암형 공공비축미 매입 플랫폼ⓒ영암군

기존에는 수매 현장에서 농가별 매입 정보, 검사 등급, 수량 등을 종이서류에 일일이 기록한 뒤, 담당 공무원이 이를 다시 사무실 전산에 입력하는 번거로운 절차를 거쳐야 했다. 또한 관계기관 간 매입내역 대조 업무도 별도로 진행됐다.

하지만 이번 플랫폼 도입으로 농가 정보는 QR코드로 확인하고, 검사원이 등급과 수량을 입력하면 매입 정보가 실시간 전산에 자동 기록된다. 관계자 확인 또한 전자서명으로 진행돼 종이서류 작성과 중복 입력 업무가 크게 줄었다. 군청과 읍·면 담당자는 물론 농협도 실시간으로 수매 현황을 확인할 수 있게 돼 업무 간소화가 이뤄졌다.

농업인 역시 수매 완료 후 온라인으로 매입 등급과 수량, 전자 매입증명서를 손쉽게 확인할 수 있어 주민 편의가 크게 개선됐다.

영암군은 올 한해 공공비축미곡 1만 2,219톤을 매입할 계획이며, 11월 18일 기준 5,102.8톤을 매입해 전체 계획량의 41.8%를 달성했다. 수매는 오는 12월 1일까지 읍·면별 지정 장소에서 계속 진행된다.

플랫폼 도입 전에는 읍·면 담당자 교육과 관계기관 협의를 마쳤으며, 현재는 플랫폼 구축업체 관계자가 현장에 직접 방문해 사용법을 안내하는 등 지원을 아끼지 않고 있다.

이번 사업은 과학기술정보통신부의 '스마트빌리지 보급 및 확산 사업'의 지원으로 추진되고 있으며, 영암군은 수매 과정에서 드러난 불편 사항을 보완하고 앞으로 산물벼 매입에도 활용할 수 있도록 기능을 추가할 계획이다.

김문진 영암군 유통산업과장은 "수매가 끝난 뒤 서류를 다시 입력하고 대조하는 데 걸리던 시간이 크게 줄어들었다"며 "농업인의 편의와 담당자의 업무 부담을 함께 개선하는 데 초점을 맞춰 플랫폼을 운영하겠다"고 말했다.