전남광주통합특별시가 장흥군에 건립을 예정했던 전남기록원 입지와 시설 규모 전반에 대한 전면 재검토에 돌입했다. 행정통합에 따른 기록물 관리 수요 변화와 사업 여건 변동을 반영한다는 명분이지만, 이미 확정된 장흥 건립지를 두고 입지 변경 가능성까지 거론되면서 지역의 반발이 예상된다.

19일 프레시안 취재 결과 통합시는 최근 기존의 '전남기록원' 설립을 행정 통합에 따라 '전남광주기록원'으로 확대하는 기본계획수립 용역을 보완하고 있다.

이를 위해 연구용역 제안서 평가위원 모집에 들어갔으며, 오는 12월 4일 제안서 평가를 거쳐 사업자를 선정할 예정이다.

이후 6개월간 행정통합으로 확대된 관리 수요와 사업 여건 변동을 면밀히 분석해 기존 건립 계획을 전반적으로 재검토한다는 방침이다.

▲장흥에 건립 애정이었던 전남 기록원 조감도ⓒ장흥군

기존 전남기록원 건립 부지는 지난해 전남도립대 장흥캠퍼스로 확정돼 총사업비 645억 원을 들여 지하 1층·지상 4층, 연면적 1만3,474㎡ 규모의 기록물 보존·관리·전시시설을 2030년까지 완공할 계획이었다. 그러나 행정통합으로 광주지역 기록물까지 포함되면서 사업 규모 증대와 시설 확충 필요성이 커져 입지 재검토 요구가 불가피해졌다.

이에 대해 장흥 지역사회와 일부 전남광주시의원들은 행정연속성 훼손과 지역균형발전 원칙 위배를 강하게 반발하고 있다. 윤명희 전남광주시의원(장흥2)은 "이미 편성된 용역비 5000만 원이 집행되지 않은 데다 사업 지연이 심각하다"며 "장흥 건립지를 존중하고 행정통합의 관리 수요를 포용할 방안을 조속히 마련해야 한다"고 목소리를 높였다.

현재 광주권에서는 13만㎡ 이상 부지와 기존 계획의 연면적을 충족하는 건물을 찾고 있다. 시유지 22필지와 시 소유 건물 39건도 조사 목록에 올라있다. 옛 광주시가 무등산 난개발을 막으려고 2021년 369억원에 매입한 뒤 활용처를 찾지 못한 신양파크호텔도 포함됐다.

시 관계자는 "재산대장 분류에 따라 토지와 건물을 따로 추렸다"며 "활용 가능 여부는 각 관리 부서에 확인해야 한다"고 말했다.

북구 매곡동 옛 전남인재개발원도 별도 후보지로 거론되고 있다. 1979년부터 공무원 교육시설로 사용됐으나 2021년 인재개발원 이전 후 5년 넘게 활용처를 찾지 못했던 곳이다.

지난달 시정 질문에서 윤 의원은 "광주시 공유재산을 대상으로 한 입지 분석 결과와 장흥캠퍼스와의 비교 검토 자료를 공개하며 사실상 사업을 원점에서 다시 검토하는 꼴"이라며 "지역 갈등 해소와 행정통합 취지 훼손 우려를 해소할 책임이 있다"고 강조했다.

이에 대해 민형배 전남광주통합시장은 "기록원 건립 사업은 계속 추진하되 통합에 따른 여건 변화를 반영하는 것은 당연한 일"이라며 "용역 결과 장흥 부지가 부적절하다고 판단되면 그때 논의를 이어갈 것"이라는 신중한 입장을 밝혔다.