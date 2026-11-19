경북 청송군 신규·저연차 공무원 30명이 청년 취·창업과 지역정착을 위한 사과 전문교육, 관광상품 개발을 통한 상권활성화 등 지역발전정책 2건을 발굴했다.

청송군은 지난 12일 군청 제1회의실에서 ‘제5기 청송어람 정책개발 보고회’를 열고 청년 공무원들이 제안한 정책을 발표·평가했다.

참가자들은 지난 3월부터 6개조로 나눠 지방소멸 대응과 지역경제 활성화 등 군정 현안을 연구했다. 전문가 멘토링과 실무 교육을 통해 정책의 실현 가능성도 높였다.

평가결과 관광기념품 개발과 판매망 구축으로 지역상권활성화를 꾀하는 ‘청송잇다’가 최우수 정책으로 선정됐다.

우수정책인 ‘청(년)청(송사과)학교’는 폐교 등 유휴시설을 활용해 청년들에게 사과 재배·가공·유통을 교육하고 취·창업과 지역정착을 지원하는 사업이다.

윤경희 청송군수는 “젊은 공직자들의 참신한 아이디어는 청송의 미래를 이끌 소중한 자산”이라며 “이번 활동에서 쌓은 경험과 역량을 바탕으로 지역 현안 해결과 군정발전에 앞장서 달라”고 당부했다.