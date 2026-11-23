최교진 교육부 장관의 사퇴를 촉구하는 목소리가 확산하고 있는 가운데 오준영 전북교총 회장도 "교육행정의 신뢰를 훼손한 책임을 지고 사퇴해야 한다"고 촉구하고 나섰다.

고등학교 3학년 학생 등이 결성한 '수험생 연대'는 "2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 치르는 과정에서 부정행위 방지 대책과 시험 운영 과정에 허점이 드러났다"며 최교진 교육부 장관의 사퇴를 촉구했다.

21일 전북교총 오준영 회장은 자신의 페이스북에 글을 올려 "수능을 앞두고 AI를 이용한 부정행위 우려가 커진 데다 학생과 학부모는 교육당국의 준비를 믿어도 되는지, 시험의 공정성이 지켜질 수 있는지 답을 기다렸는데 국회에서 나온 장관의 답변은 국가의 대응 능력을 묻는 질문에 장관이 해야 할 답변으로는 부적절했다"고 비판했다.

또 "전파 차단에 대한 설명도 엇갈렸다"며 "장관은 관계부처와 협의해 가능성을 알아보겠다고 했지만, 교육부는 법적·기술적 한계로 검토하고 있지 않다고 밝히면서 수능을 불과 사흘 앞둔 상황에서 혼선이 생기게 했다"며 "장관이 대응책을 정확히 파악하고 국민에게 설명하고 있었는지 묻지 않을 수 없다"고 밝혔다.

오 회장은 이어 수능 다음 날, 장관은 사의 표명 의사를 묻는 질문에 "'임명해 주신 분이 사퇴하라고 하면 해야죠'라고 답했고 재임 중 최선을 다하겠다는 말도 덧붙였는데 이같은 답변에서 이번 혼선에 대한 장관 자신의 책임 인식을 충분히 듣지 못했다"며 "국민 앞에 어떤 책임을 질 것인지 스스로 밝혔어야 했다"고 지적했다.

내국세 연동제와 관련해서도 "유지해야 한다던 장관은 교육교부금 개편안을 추진하는 입장으로 돌아섰다"며 "교육재정을 줄이려는 개편이 아니라는 설명은 있었지만, 안정적인 교육재원을 지키는 데 충분한 역할을 하지 못했다"고 비판했다.

지난 교육감 선거에서도 최 장관은 "특정 교육감 후보의 선거사무소 개소식 참석으로 유감을 표한 뒤에도, 같은 후보를 지지하는 게시물에 호응하는 댓글을 남겨 중립성 논란을 반복했다"면서 "교육행정을 책임지는 장관에게 필요한 신중함이 아쉽다"고 지적했다.

오준영 회장은 "최 장관이 교사 출신으로 학교의 어려움을 잘 알고, 교육감으로 쌓은 경험을 바탕으로 문제를 풀어줄 것이라 기대했는데 그만큼 실망도 크다"고 비판했다.

그러면서 "교육부 장관에게는 정책을 조율하고, 위기 상황에서 정확하게 설명하며, 자신의 판단에 책임질 의무가 있다. 그런데 반복된 논란과 이번 수능 대응 과정에서 드러난 혼선을 보며, 최교진 장관이 그 책무를 충분히 수행하지 못했다고 판단한다"면서 "최교진 장관에게 교육행정의 신뢰를 훼손한 책임을 지고 사퇴할 것을 촉구한다"고 밝혔다.