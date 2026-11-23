새만금신공항 기본계획 취소 소송 항소심에서도 시민단체가 승소한 가운데 오동필 새만금신공항백지화공동행동 공동집행위원장이 자신의 페이스북에서 “우리는 '객관적 자료'로 이겼고, '생명'들이 이겼다”라고 밝힌 소감이 정부 당국에 뼈아픈 지적이 되고 있다.

오 위원장은 국토교통부와 전북특별자치도가 소송에 법무법인 4곳을 내세운 데 비해, 공동행동은 한 곳과 함께 대응했다고 설명하면서, 소송 결과에 대해서는 "'조류충돌 위험'과 '하구의 생태적 기능'을 보여주는 자료가 중요했다"고 자평했다.

오 위원장은 또 "사업 추진 과정에서 지역 주민이 이뤄온 마을 공동체와 하구의 생태적 기능이 외면됐다"고 지적했다.

그는 "국토부와 전북도가 개발에 따른 이익을 앞세우면서 조류충돌 위험을 숨겼다"고 비판하면서 "'공공개발'이라는 명분을 앞세운 정치권의 사업 추진 방식"에 대해서도 날을 세웠다.

국토부가 패소한 이유에 대해서 그는 "마을 공동체를 이뤘던 지역 주민과 강 하구의 생태 기능을 무시한 '개발 이득'만을 나열하면서 조류충돌의 위험을 숨겨가며, 어디든 공공개발이라하면 이길 줄 알았던 '개발 정치꾼들의 정치 선동'만을 앞세웠기 때문"이라고 지적했다.

실제로 국토부는 2019년 용역보고서에서 공항 후보지 13곳을 1·2단계로 평가해 새만금 부지를 최적 입지로 선정했는데,재판부는 이 용역보고서에 대해 "국제민간항공기구 평가기준을 활용해 공정성을 확보했다는데 정작 평가기준에서 중시하는 조류충돌 위험에 대해서는 전혀 평가하지 않았고, 그 결과 조류충돌 위험이 입지 선정에 반영되지 못했다"고 판단했다.

공항 건설을 추진하면서 개발 효과와 함께 조류충돌 위험을 어떻게 평가했는지, 하구 생태계와 주민 공동체에 미치는 영향을 어떻게 검토했는지 밝혀야 했다는 지적인데 가장 기본적인 일조차 무시했다는 비판을 면하기 어렵다.