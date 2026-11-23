▲ⓒ22일 무주읍 남대천변 일원에서 열린 무주 반딧불 평화 마라톤대회

북 무주군 일원에서 평화와 화합의 의미를 담은 '2026 무주반딧불 평화마라톤대회'가 열려 전국에서 모인 2000여 명이 겨울 초입의 코스를 달렸다.

무주군체육회가 주최하고 무주군마라톤협회가 주관하며 무주군이 후원한 이번 행사는 무주의 청정 자연과 관광자원을 알리는 자리로 마련됐다. 개회식에는 황인홍 무주군수와 오광석 무주군의회 의장, 유송열 전북특별자치도의원(무주)을 비롯해 대회 관계자와 참가 선수, 동반자 등 2500여 명이 함께했다.

참가자들은 21km 하프코스와 10km, 5km 코스로 나뉘어 레이스를 펼쳤다. 무주군은 코스 주요 지점에 안전 유도 요원을 배치하고 차량 통행을 일시 또는 부분 통제하며 안전한 달리기 환경을 조성했다.

무주군은 마라톤과 각종 체육 대회를 발판 삼아 스포츠와 관광을 묶는 지역 활력 행보를 이어가고 있다. 2025년과 2026년 각각 7000여 명이 참여한 '무주반딧불 하프마라톤대회'를 비롯해 여러 마라톤 대회를 치르며 동호인들 사이에서 달리기 좋은 고장으로 꼽히고, 국제 태권도 대회와 그란폰도대회, 탁구대회, 국제산악마라톤 대회 등을 열며 체육 행사 기반을 넓혀왔다.

황인홍 무주군수는 "추운 날씨에도 불구하고 많은 분이 무주를 찾아 무주의 자연을 느끼고 달려주신 것에 감사드리며 앞으로도 스포츠와 관광자원을 연계한 스포츠관광 활성화로 무주의 매력을 알리고 지역에도 활력을 불어넣는 체육 정책을 이어 나가겠다"고 밝혔다.