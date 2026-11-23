경기도가 서울교통공사와 한국철도공사 등 주요 철도 운영기관의 파업 가능성이 커지면서 도민들의 출퇴근길 불편을 줄이기 위한 대체교통수단 확보에 나섰다.

경기도는 철도 파업이 현실화할 경우 시내·광역버스 운행을 늘리고 마을버스 막차시간을 연장하는 등 비상수송대책을 추진한다고 23일 밝혔다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

서울교통공사는 오는 25일, 한국철도공사는 다음 달 10일 파업을 예고한 상태다. 수도권광역급행철도(GTX)-A 운영노조도 파업 움직임을 보이면서 서울지하철 1~8호선과 경의중앙선, 수인분당선, 경강선 등 수도권 광역전철의 운행 차질 우려가 커지고 있다.

도는 우선 출퇴근 시간대 이용객이 몰릴 것으로 예상되는 시내·광역버스 노선에 예비차량 38대를 투입하고, 운행 횟수를 하루 56회 늘릴 계획이다. 버스 혼잡이 이어질 경우 전세버스를 추가 투입하는 방안도 검토한다.

마을버스는 출퇴근 시간대 집중배차와 함께 막차시간을 1시간 연장한다. 예비차량 6대를 투입하고 기존 노선에도 차량 6대를 추가 배치해 수송력을 높일 방침이다.

시외버스도 5개 권역 28개 노선의 운행 횟수를 93회 늘린다. 택시 이용을 통한 이동 수요 분산을 위해 도내 4개 택시단체에 소속 택시 3만8321대의 운행 협조도 요청했다.

철도 파업에 대비한 상황 관리 체계도 가동한다. 도는 파업 전날 오전 9시부터 상황이 종료될 때까지 비상수송대책본부를 24시간 운영하며 철도 파업 동향과 도내 교통 상황을 집중적으로 살필 계획이다.

31개 시군과 실시간 정보공유 체계를 구축하고, 경기도와 시군 누리집, 경기도교통정보센터, 경기버스정보앱 등을 통해 파업 일정과 대체교통수단 운행 정보를 신속하게 안내할 예정이다.

이철규 도 철도운영과장은 “철도 파업이 현실화했을 때 우려되는 도민 불편을 최소화할 수 있도록 버스·택시 등 대체교통수단을 적극 활용하겠다”며 “도민들께서도 파업 기간 중 실시간 교통정보를 확인해 주시길 당부드린다”고 말했다.