경기 안산시가 네이버클라우드와 손잡고 제조업 인공지능 전환을 지원하는 업무협약을 체결하며 지역 제조산업 혁신에 나섰다. 이번 협약은 AI와 클라우드 기술을 활용해 제조 경쟁력을 강화하고 스마트공장 구축 및 관련 생태계 조성을 목표로 한다.

▲왼쪽 임태건 네이버클라우드 전무, 오른쪽 이민근 안산시장 ⓒ 안산시

주요 협력 내용에는 클라우드 기반 스마트공장 구축 및 고도화, 산업단지 내 인공지능 전환 생태계 조성을 위한 교육과 설명회 지원, 클라우드 및 AI 연계 전략사업 발굴과 공동 추진 등이 포함된다.

협약식에서 안산시는 지역 제조업 현황과 인공지능 전환 정책 방향을 소개했으며, 네이버클라우드는 협력 방안을 발표했다. 양 기관은 상호 협력의지를 확인하고 협약서에 서명했다.

안산시는 네이버클라우드와 함께 인공지능·디지털 전환(AX·DX) ‘이음의 날(매칭데이)’ 행사를 통해 제조기업과 기술 공급기업 간 협력체계 구축에 나설 예정이다. 이는 지역 중소 제조기업들이 현장의 문제와 기술 수요를 공유해 맞춤형 기술 도입 방안을 모색할 수 있는 자리다.

또한 생산 데이터 분석, 인공지능 품질검사, 로봇과 AI를 활용한 제조공정 개선 등 실제 적용 과제를 공동 검토하며, 정부 공모사업 연계 전략사업 발굴에도 협력할 계획이다.

이민근 안산시장은 “네이버클라우드와의 협력을 통해 지역 제조산업의 스마트 혁신과 경쟁력 강화에 큰 전환점이 될 것”이라고 기대감을 밝혔다. 그는 “이번 업무협약이 안산 제조업의 인공지능 전환 성공과 지속성장 동력 확보에 중요한 출발점이 되길 바란다”고 덧붙였다.

이번 협약은 지역 제조업의 디지털·인공지능 전환을 가속화하는 모델로, 제조혁신 기반 강화에 기여할 전망이다.