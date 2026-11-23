바쁘게 살아가는 경기 안산시의 미혼남녀들이 자연스럽게 교류하며 새로운 인연을 찾을 수 있는 자리가 마련됐다.

‘2026 안산 시그널’ 행사는 서로 다른 분야에서 일하는 이들이 다채로운 프로그램을 통해 소통하고, 결혼에 대한 긍정적 인식을 공유하는 뜻깊은 만남의 장으로 주목받았다.

▲단원구 소재 행사장에서 '2026 안산 시그널' 만남 행사가 진행되고 있다. ⓒ안산시

행사에는 안산시청, 경찰서, 소방서, 교육기관 등 다양한 관내 유관기관에 근무하는 남성 15명과 여성 14명 등 총 29명의 미혼남녀가 참여했다.

참가자들은 ‘짝꿍 인터뷰 및 소개’, ‘취향 알아보기’, ‘공감 게임’, ‘가치관 주제 순환 만남’, ‘드림캐처 만들기’ 등 다채로운 체험형 프로그램을 통해 서로를 알아가는 시간을 가졌다.

마지막 순서에서는 참가자들이 호감을 느끼는 상대를 선택하는 만남 연결이 이뤄졌으며, 총 10쌍의 새로운 인연이 성사되는 성과를 냈다.

이민근 시장은 “이번 행사가 참가자들에게 일상에서 벗어나 좋은 인연을 만드는 계기가 되길 바라며, 앞으로도 청년들이 안산에 안정적으로 정착해 행복한 미래를 설계할 수 있도록 꾸준히 지원하겠다”고 말했다.